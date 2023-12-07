"الكرملين": الرئيس الروسي وولى العهد السعودى بحثا الأوضاع بالشرق الأوسط

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أمس /الأربعاء/، أن الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بحثا الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط وما يتعلق بما وصفه "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، وقضايا مهمة أخرى على الساحة الدولية.



وقال بيسكوف - حسبما أوردت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "إن زيارة ولي العهد السعودي إلى روسيا، سيتم الترتيب لها عبر القنوات الدبلوماسية ، ولا توجد تفاصيل بعد"، مضيفا أنه لا تتم مناقشة مبادرات السلام المشتركة بين روسيا والمملكة العربية السعودية حاليًا .