إسبانيا تؤيد مطالب الأمين العام للأمم المتحدة بوقف عاجل لإطلاق النار في غزة

أعرب رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن "دعمه الكامل" للرسالة غير المسبوقة التي أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة بإرساء هدنة إنسانية في قطاع غزة.



وكتب "بيدرو سانشيز"، على منصة إكس (تويتر سابقا)، وفقا لقناة "الحرة" الفضائية، الأمريكية اليوم الخميس، أن "الكارثة الإنسانية في غزة لا تطاق. أعبر عن دعمي الكامل للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في تفعيله المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة".



ودعا رئيس الوزراء الإسباني، في منشوره مجلس الأمن الدولي إلى "التحرك فورا وفرض وقف إطلاق نار إنساني" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة أرسل في وقت سابق وللمرة الأولى منذ توليه الأمانة العامة في عام 2017، رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بموجب المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية والتي تتيح له "لفت انتباه" المجلس إلى ملف "يمكن أن يعرض السلام والأمن الدوليين للخطر".



وقال الأمين العام في رسالته إنه "مع القصف المستمر للقوات الإسرائيلية، ومع عدم تواجد ملاجئ أو حد أدنى للبقاء، أتوقع انهيارا كاملا وشيكا للنظام العام بسبب ظروف تدعو إلى اليأس، الأمر الذي يجعل مستحيلا تقديم مساعدة إنسانية حتى لو كانت محدودة".



وأكد أن الوضع قد يصبح أسوأ مع انتشار أوبئة وزيادة الضغط لتحركات جماعية نحو البلدان المجاورة.



وقال جوتيريش محذرا "إننا نواجه خطرا كبيرا يتمثل في انهيار النظام الإنساني .. الوضع يتدهور بسرعة نحو كارثة قد تكون لها تبعات لا رجعة فيها على الفلسطينيين وعلى السلام والأمن في المنطقة".



وأضاف "يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية استخدام نفوذه لمنع تصعيد جديد ووضع حد لهذه الأزمة"، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى "ممارسة الضغط لتجنب حدوث كارثة إنسانية".