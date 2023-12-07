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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات خاصة هندية وأمريكية تجري تدريبات مشتركة في منطقة جبلية شمال شرق الهند

صدى البلد

أجرت قوات خاصة هندية وأمريكية تدريبات مشتركة في منطقة شيلونج بولاية ميجالايا الجبلية الواقعة شمال شرق الهند؛ بهدف تبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتكتيك والعمليات بالمناطق الجبلية.
وذكرت وزارة الدفاع الهندية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن عمليات عسكرية تجرى لاستعراض معايير الدقة والتآزر والاحترافية العالية، وأن التدريبات تشارك فيها قوات خاصة من الجيشين الهندي والأمريكي، بهدف تبادل الخبرات والأفكار والمشاركة في أفضل الممارسات بمجالات التخطيط للمهام المشتركة وتكتيكات العمليات.
ولفتت الوزارة إلى أن النسخة الأولى من تلك التدريبات كانت قد أجريت خلال عام 2010، وأن النسخة الـ 13 أجريت في معهد لتدريب القوات الخاصة، بينما تجرى التدريبات الحالية في ولاية ميغالايا الجبلية، حيث بدأت 21 نوفمبر وتستمر حتى يوم 11 ديسمبر.
وأشارت إلى أن تدريبات قوات الجانبين تتضمن التدريب على سلسلة من العمليات الخاصة وعمليات مكافحة الارهاب وعمليات لقوات محمولة جوا وسيناريوهات لمحاكاة عمليات تقليدية وغير تقليدية في مناطق جبلية، وذلك بالاضافة إلى تعزيز التعاون بين الجيشين الهندى والأمريكي في مجال الدفاع.

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