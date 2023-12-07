"الجمهورية": الانتخابات الرئاسية تؤكد على قوة مصر وممارسة دورها العربي وسط التحديات

شددت صحيفة (الجمهورية) على أن مصر لم تبخل بجهد، وواصلت الليل بالنهار لإنقاذ الأشقاء الفلسطينيين من الحرب الإسرائيلية الشرسة وفي نفس الوقت؛ فإن القيادة السياسية تبذل نفس الجهود لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، إضافة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في مناخ آمن ومستقر؛ بما يحمله ذلك من رسائل؛ تؤكد قوة مصر وقدرتها على ممارسة دورها العربي ومواجهة التحديات، إلى جانب التفاف الشعب خلف القيادة السياسية في كل الأوقات والظروف.



وأكدت الصحيفة - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الخميس/ تحت عنوان (القيادة السياسية.. وجهود لحماية الأمن القومي المصري والعربي) - أن ما تبذله القيادة السياسية المصرية من جهود حاليًا؛ يؤكد حرصها على حماية الأمن القومي المصري والأمن العربي، والحفاظ على القضية الفلسطينية "قضية القضايا العربية".



ونوهت الصحيفة بالجهود المصرية المتواصلة من أجل إنقاذ سكان قطاع غزة من الحرب الوحشية التى تديرها إسرائيل، حيث تقوم مصر بجهود على مختلف الأصعدة السياسية والإنسانية؛ من خلال القنوات الدبلوماسية والتركيز على إدخال المساعدات لأهالي القطاع، إلى جانب التأكيد على منع التهجير القسرى للفلسطينيين ورفض تصفية القضية الفلسطينية.

