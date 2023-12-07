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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نشاط مكثف لحزب «المستقلين الجدد» قبل الصمت الانتخابي لدعم السيسي

الدكتور هشام عناني
الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد

اكد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين ان غرفه عمليات الحزب برئاسه دكتور محمود عبد الكريم امين الحزب تتابع عن كثب نشاط الامانات المختلفه  لتنفيذ حمله مشارك في محافظات مصر والتي تشهد حراك كبير قبل الصمت الانتخابي.

النزول للمواطن في كل القري والمدن 


واكد د. حمدي بلاط أن توجيهات الأمانة العامة باستمرار العمل والنزول للمواطن في كل القري والمدن وحثهم علي المشاركه في الانتخابات.


وأشارت فاطمة عبد الواسع امينة المرأة بالحزب بان التوجيهات بضرورة التركيز علي خروج ومشاركة للمرأة يجري علي قدم وساق لتحقيق نسبة خروج أعلي من ٢٠١٨.


وأشار محمود العناني امين المحافظة بسوهاج بان كوادر الحزب تحركت في قري المحافظه مثل البلينا والعسيرات ومنشيه ناصر والعديد من المراكز مثل جرجا وقمنا بالرد علي كل التساؤلات الخاصه بتسهيل المشاركة.


واكد محمد مطاوع امين الوادي الحديد بان الحزب علي مدار الايام الماضية قام بعمل شوادر للخضر والفاكهه  وذلك لجذب المواطنين وتوزيع بوسترات الحزب الخاصه بدعم الرئيس.


وأشار احمد خليل امين اسوان ان الايام الماضيه قمنا بعمل حملات طرق ابواب وتوعية في كوم امبو وادفو للتحفيز المواطنين للمشاركة.


وفي بني سويف اكد طه الشريف ان الحزب قد اعد اكثر من مقر للتسهيل علي المواطنين للحصول علي مقارهم الانتخابيه وجاري التنسيق مع الاحزاب الاخري الداعمه لتوفير سبل انتقال المواطنين للانتخاب.


وقال ناصر عبسي امين دمياط، إنه تم النزول لزياره الورش والمصانع الصغيره والترتيب معهم لخروج العمال للتصويت.


وأكد منير والي وعمرو سالم اعضاء امانه. المحافظة في المنوفية انهما يعملان حتي ساعات متأخرة بالأمس مع مجموعات شباب المحافظة لترتيب الاستعدادات للخروج الكبير واستثمار ما تم في عهد الرئيس السيسي من تمكين الشباب وتشجيعهم علي المشاركة.


وأكد فكري شاهين أمين محافظة الشرقية أن المحافظة علي اتم الاستعداد كالعاده لدعم الرئيس السيسي وقد قمنا بعمل زيارات ميدانية لمراكز الشباب والجمعيات الداعمة للترتيب لخروج المواطنين لانتخاب الرئيس السيسي.


وأكد خالد ابو جريشة  امين الحزب بالاسماعيليه أن الحزب قد اشترك في كل الفاعليات الداعمة للرئيس في المحافظه واشارت ايناس فتحي امين مساعد الاسماعيليه ان المرأه الاسماعبلاوية علي اتم الاستعداد للخروج وقد تم الترتيب مع كل الكيانات المهتمة بالعمل العام بالاسماعيليه علي خروج السيدات  في ايام الانتخابات وتوفير كل مايلزم لذلك. 

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