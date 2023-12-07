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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب المصريين بالمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية

النائبة الدكتورة
النائبة الدكتورة حنان عمار

طالبت النائبة الدكتورة حنان عمار، عضو مجلس النواب، جموع الشعب المصري العظيم، بالمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، لتحديد مصير الوطن، والعبور بمصرنا الغالية نحو التقدم والرخاء والازدهار.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن الإقبال على صناديق الاقتراع، والمشاركة بكثافة في العرس الديمقراطي، واجب وطني على كل مصري ومصرية، وحق دستوري، مؤكدة أن الشعب المصري سيشرف مصر أمام العالم بمشاركته الإيجابية في الانتخابات الرئاسية التي ستنطلق في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، كما فعلها المصريون في الخارج بعدما قدموا ملحمة وطنية في حب مصر.

وأضافت النائبة الدكتورة حنان عمار، أنها على ثقة تامة في أن جموع المصريين الشرفاء الوطنيين، سيصطفون أمام اللجان الانتخابية في طوابير طويلة أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر الجاري، ليقولوا للعالم بأسره أن المصريون على قلب رجل واحد.

وطالبت المواطنين، بعدم الانسياق وراء الشائعات والدعوات المغرضة، التي يطلقها أهل الشر، لإنجاح العملية الانتخابية، والظهور بمظهر حضاري يليق بحجم الدولة المصرية.

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