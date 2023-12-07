فرصة لراغبى العمل في سوهاج مع العام الجديد.. تفاصيل

أعلنت شركة "شغلني"، بالشراكة مع برنامج أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبدعم من المهندس نجيب ساويرس، عن إطلاق أول مركز توظيف بمحافظة سوهاج.

جاء ذلك بحضور المهندس نجيب ساويرس، ويمنى مصطفى، مدير برنامج أعمال مصر.

وصرح عمر خليفة، رئيس مجلس ادارة الشركة، بأن إطلاق أول مركز توظيف بسوهاج والذي سيبدأ العمل به في الأول من يناير، هو بمثابة بداية لسلسة من المراكز والتي ستنتشر وتغطى جميع محافظات مصر.

وأضاف أن طريقة عمل المركز ستكون عن طريق الإعلان عن الوظائف المتاحة، وعلى راغبي العمل ملء الاستمارة ثم يقوم بإجراء مقابلة مع مسئول التوظيف داخل المركز، وفى حالة قبوله يتم تعيينه فوراً.

وأوضح أن المركز سيوفر آلاف فرص العمل للفنيين والإداريين وخدمة العملاء الذين يعملون في مجال الأغذية والسيارات والقطاع العقاري وغيرها، كما يقدم المركز برامج تدريبية لراغبي العمل إضافة إلى خدمات الشمول المالي وتمكين المرأة.

وأكد أن اختيار محافظة سوهاج جاء لتوفير فرص عمل لآلاف الشباب بمحافظات صعيد مصر.