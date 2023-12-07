بين «نيوتنكس» و«راية».. تفاصيل أحدث شراكة لنشر خدمات الحوسبة السحابية في مصر

وقعت "نيوتنكس"، المتخصصة في مجال الحوسبة السحابية الهجينة متعددة الأوساط، وشركة راية لمراكز البيانات مذكرة تفاهم لتقديم خدمات وحلول الحوسبة السحابية لخدمة القطاع العام وقطاع المؤسسات في السوق المصري.

تم التوقيع على هذه المذكرة خلال فعاليات الدورة الأخيرة لمعرض جيتكس جلوبال بدبي في عام 2023.

تأتي هذه الشراكة استجابةً للطلب المتزايد على التكنولوجيا السحابية في مصر، خاصةً في إطار رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي وتعزيز قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال توفير حلول تقنية تسهم في تحسين أداء المؤسسات وتحريرها من عبء إدارة الأنظمة الخاصة بها.

من جانبه، أعرب مجيب عبد الرازق، المدير الإقليمي لنيوتنكس في مصر، عن أهمية الاعتماد على تقنيات الحوسبة السحابية في تحقيق أهداف الشركات والمؤسسات في مصر.