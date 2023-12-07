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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رد للجميل.. برلماني: المصريون سيقفون مع الدولة المصرية بتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعرب النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن ثقته التامة فى أن المصريين وبمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية سيردون الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الأسبوع المقبل مؤكداً أن الرئيس السيسى أنقذ الوطن في لحظة صعبة واتخذ قرارات لا يستطيع أن يأخذها إلا الرجال المقاتلون والشجعان الذين ينتمون لتراب الوطن.


وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم : إن الرئيس السيسى نجح فى تحرير مصر من براثن الارهاب والارهابيين وأفشل مخططات قوى الشر والإرهاب والظلام فى تحويل سيناء إلى إمارة داعشية وقدم للعالم كله تجربة متفردة تمثلت فى مواجهة الارهاب داخل سيناء وفى نفس الوقت تشييد العديد من المشروعات القومية الكبرى داخل سيناء وفى كل أرجاء الوطن.


معرباً عن ثقته التام فى خروج المصريين والأسر المصرية من الرجال والنساء والأطفال في يوم الانتخابات الرئاسية في طوابير كبيرة لنقول للعالم أجمع كلنا نقف وراء البطل والزعيم الرئيس السيسى في هذا الظرف التاريخي الصعب الذي لم يواجهه أي رئيس من قبل لأن مصر مهددة من كل مكان ومن كل اتجاه.


وأكد النائب خالد طنطاوى أن مصر مهددة ولابد أن نقف مع رئيسنا الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة لنقول للعالم أجمع أننا نقف مع رئيس مصر الذي حمي الأرض والعرض والوطن مؤكداً أن هذا الاستحقاق الانتخابي الرئاسى يأتى فى ظل ظروف صعبة إقليمياً وعالمياً فهناك مخطط التجهيز ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية وعمل دولة فلسطينية على الحدود الفلسطينية المصرية داخل سيناء التي ناضلنا من أجلها ودفعنا من أجل تحريرها أكثر من 120 ألف شهيد وقد نجح الرئيس السيسى فى افشال هذا المخطط الصهيونى الخطير. 

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