سوبر هيرو.. تصريحات مثيرة للجدل للفنانة ياسمين صبري

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن الفنانة ياسمين صبري تحدثت عن مشوارها الفني وأعمالها خلال الجلسة النقاشية التي أقيمت بمدينة جدة، والتي قالت فيها إنها في الفترة القادمة ستركز على السينما.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الفنانة ياسمين صبري أكدت أنها تعمل حاليا على تصوير فيلم مع المخرج بيتر ميمي عن أول سوبر هيرو مصرية.

وأوضحت الإعلامية نهاد سمير، أن فيلم “أبو نسب” يجمع بين الفنان محمد إمام وياسمين صبري، وهي المرة الثالثة التي يعملان فيها سويا، وتم نزول البرومو الخاص به.