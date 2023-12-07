نائب الشيوخ: المصريون قادرون على إبهار العالم في الانتخابات الرئاسية

أعرب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف عن ثقته التامة فى أن المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية قادرون على إبهار العالم كله بمشاركتهم الكبيرة فى الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الاسبوع المقبل مؤكداً أن التاريخ والواقع يؤكدان دائماً أن الشعب المصرى العظيم يقف صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وحماية حدوده.



وقال " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم : الشعب المصرى العظيم سيقف مؤيداً ومسانداً للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية لأنه لم يتردد لحظة فى تحمل المسئولية الكاملة لحماية مصر وإنقاذها من براثن الارهاب والارهابيين ومحاولات قوى الشر والظلام والإرهاب لتحويل سيناء لإمارة داعشية وارهابية مؤكداً أن الرئيس السيسى حافظ على أرضنا وعرضنا وحقق انجازات ونجاحات كبيرة ومتعددة لمصر.



وأعرب الدكتور محمد الصالحى عن ثقته التامة فى الانتخابات الرئاسية ستكون بمثابة عرس ديمقراطي كبير أمام العالم لأن المصريين إذا قالوا صدقوا مؤكداً أن السيدات والرجال وكل الاسر المصرية ومعهم أطفالهم سيكونون في حشود كبيرة وهائلة أمام اللجان الانتخابية لأن ذلك الأمر اصبح مأمورية قومية ووطنية تسكن فى قلوب وعقول كل المصريين وسنكون بإذن الله كلنا في لجان الانتخابات من أجل إثبات حضورنا ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام العالم جميعاً ولعل أكبر دليل على ذلك ما شهده العالم كله من مشاركة كبيرة من المصريين بالخارج فى هذه الانتخابات

وقال الدكتور محمد الصالحى : إن المصريين على وعى وإدراك كاملين بأن هذه الانتخابات الرئاسية تختلف عن جميع الانتخابات التى شهدتها مصر لعدة اعتبارات فى مقدمتها الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التى يشهدها العالم بصفة عامة ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة بعد الاعتداءات الاسرائيلية والمجازر البشرية ضد الفلسطينيين موجهاً تحية قلبية للرئيس السيسى على جهوده الناجحة فى افشال المخطط الصهيونى الخاص بالتهجير القسري للفلسطينيين ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية