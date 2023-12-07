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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مأساة طفلة فلسطينية فقدت 100 شهيد من أسرتها فى قصف الاحتلال لغزة

شيرين غانم، محامية
شيرين غانم، محامية فلسطينية

قالت شيرين غانم، محامية فلسطينية، وعمة الطفلة "ألما" الفلسطينية الناجية الوحيدة من أسرتها بعد استشهاد 100 من عائلتها، إنه يجب أن تقف الإبادة الجماعية التي تحدث فى فلسطين، لأنه لاذنب للأطفال التي تستشهد ويتألمون ويبعدون عن التعليم، والنساء والشيوخ وكبار السن أيضا.

وأضافت  شيرين غانم، محامية فلسطينية، خلال حوارها ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي"، أن الطفلة ألما تعرضت للقصف أكثر من مرة، الأولي كانت فى 25 أكتوبر بجوار منزلهم من الإحتلال الإسرائيلي بغارة مفاجئة من المسجد، ويشاء القدر أنها تعيش بإصابات طفيفة ولجأوا إلى منزل أخر، وتفاجئوا فى 2 ديسمبر، أنه تم قصفهم بغارة إسرائيلية بدون سابق إنذار.

وتابعت  شيرين غانم، محامية فلسطينية، أنها كانت عمارة بخمس طوابق، وكل شقة كان بها عائلة وجميعهم أطفال وكبار فى السن، معقبة: “فى هذا القصف فقدت ما يقارب ال100 شخص من أهلي، وأريد الإطمئنان على أخوتي وأهلي وانقطع الإتصال”.

 

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