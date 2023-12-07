الأونروا تطالب إسرائيل بإعادة فتح معبر كرم أبو سالم

دعت منظمة الأونروا التابعة للأمم المتحدة ، اليوم الخميس، إسرائيل إلى إعادة فتح معبر كرم أبو سالم وتسهيل إيصال المساعدات.

وأوضحت الأونروا أن القصف الإسرائيلي على جنوب غزة يزيد معدلات النزوح ويكرر أهوال الشمال.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم غارات متفرقة على قطاع غزة.

أفاد المركز الإعلامي الفلسطيني ، اليوم الخميس، بأن هناك قصف كثيف ومتواصل من مدفعية الاحتلال في وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن هناك 3 إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات إسرائيلية مدينة نابلس.

وحذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء، من أن النظام الصحي في غزة بات "على شفا الانهيار التام".

وقال جبريسوس عبر منصة "إكس" إنه يدعم رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن، والتي دعا فيها المجلس للتعامل مع الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية باعتبارها تهديدًا للسلم والأمن الدوليين. وأضاف: "نريد السلام من أجل صحة" الناس هناك.