محافظ المنوفية يحيل واقعتي تعد على الأراضي الزراعية بالسادات والشهداء للنيابة

أحال محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون اليوم الخميس واقعتي تعد وإهدار للرقعة الزراعية بالمخالفة للقانون للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وذلك بشأن عدم قيام المسئولين بالجمعيات الزراعية بمركزي السادات والشهداء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينها حيال التعدى على أراضى زراعية وتبويرها بالمخالفة للقانون وعدم تنفيذ الازالة الفورية.



وأكد المحافظ - في تصريح اليوم - حرصه على التصدى لكافة أوجه الفساد التى من شأنها التأثير سلبا على الرقعة الزراعية ، لما تمثله من أهمية قصوى للاقتصاد القومي واتخاذ إجراءات عاجلة حيال المقصرين في أداء واجبهم الوظيفي مشدداً علي رؤساء الوحدات المحلية لمركزي الشهداء والسادات بالتنسيق مع مديرية الزراعة بإتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً وإزالة كافة المخالفات والتعديات سالفة الذكر طبقاً للقانون وإعادة الأرض لخصوبتها الزراعية مرة أخرى.



كانت الإدارة العامة للشئون القانونية والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام للمحافظة بشبين الكوم ، قد تقدمت بمذكرة للمحافظ أكدت فيها عدم قيام المختصين بالجمعية الزراعية بالخطاطبة البلد بالسادات باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغير المكاني رقم (1011140) لمواطن قام بالتعدى بالتبوير ، وعمل إنشاءات و جمالون صاج على أرض زراعية بمساحة 400 متر مربع بدون ترخيص بالمخالفة للقانون .



وبشأن الواقعة الثانية تبين تقصير المختصين بالجمعية الزراعية بشمياطس و كفر الجمالة بالشهداء في تنفيذ الإجراءات القانونية ، ضد مواطن قام بارتكاب مخالفة بالتعدي علي الأرض الزراعية والبناء بدون ترخيص علي مساحة 327 مترا مربعا عبارة عن مبني مقام بالطوب الأحمر الطفلى والسقف الصاج ، وإنشاء سملات وأعمدة خرسانية فقرر المحافظ إحالة الواقعتين إلي النيابة العامة لإعمال شئونها.