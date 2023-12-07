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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

براند موبايلات مش معروف في السوق يتفوق على سامسونج.. ما هو؟

براند موبايلات مش
براند موبايلات مش معروف في السوق يتفوق على سام

يستمر التنافس في سوق الهواتف الذكية بوتيرة متسارعة، تتنافس عشرات الشركات المصنعة، بما في ذلك كبار اللاعبين مثل Samsung وOppo وXiaomi وVivo، بشراسة لبيع المزيد من المنتجات وتوسيع حصتها السوقية. إذن، هل تساءلت يومًا من يتصدر هذا السباق؟.

 

كشفت Canalys، المعروفة بإلقاء الضوء على مختلف الصناعات من خلال أبحاثها، مؤخرًا عن رؤى حول سوق الهواتف الذكية في جنوب شرق آسيا. فيما يلي التفاصيل:

انخفاض سوق الهواتف الذكية في جنوب شرق آسيا ولكن تظهر علامات على الانتعاش

في الربع الثالث من عام 2023، شهد سوق الهواتف الذكية في جنوب شرق آسيا انخفاضًا بنسبة 4٪، بإجمالي 23 مليون وحدة. وارتبط هذا الانخفاض بعوامل اقتصادية كلية غير مستقرة مثل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة. 


على الرغم من هذه التحديات، هناك جانب مضيء حيث انخفض معدل الانخفاض إلى خانة الآحاد، مما يشير إلى احتمال حدوث انتعاش.

Samsung عند النظر إلى الوضع الحالي في السوق، تظل Samsung الشركة الرائدة، ومع ذلك، لا يشير هذا بالضرورة إلى إبحار سلس للشركة، فقد انخفضت حصتها السوقية بنسبة 26٪، حيث انخفضت مبيعات الهواتف من 6 ملايين في الربع السابق إلى 4.4 مليون في الربع الثالث من عام 2023. 


كما شهدت Oppo، في المركز الثاني، انخفاضًا بنسبة 9٪، بينما شهدت Xiaomi، التي احتلت المركز الثالث، نموًا بنسبة 8٪.

براند موبايلات مش معروف في السوق يتفوق على سامسونج..ما هو!؟

تفوق رائع على شركة سامسونج 

اللافت للنظر هو Tecno، التي شهدت نموًا مذهلاً بنسبة 69٪ في ربع واحد فقط، حيث تم بيع عددًا من الهواتف يعادل عدد الهواتف التي باعتها Xiaomi.

توقعات الانتعاش المستمر في السوق

مع اقترابنا من نهاية العام، من المتوقع أن تعزز المبيعات وخيارات التمويل الطلب من المستهلكين، مما يضمن استمرار تعافي سوق الهواتف الذكية في جنوب شرق آسيا في الأرباع القادمة.

ومع ذلك، يجب على العلامات التجارية أن تظل متيقظة وتعديل استراتيجياتها لمواجهة التحديات القادمة. سيكون التركيز على القدرة على تحمل التكاليف، وتوسيع قنوات التوزيع، وتقديم عروض مبتكرة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على القدرة التنافسية في هذا السوق الديناميكي سريع النمو.

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