عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء: مشروع حدائق الفسطاط يستهدف تحويل المنطقة لمتنزه بيئي وسياحي وثقافي

صدى البلد

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى منطقة مصر القديمة لمتابعة سير العمل بمشروع حدائق الفسطاط، ورافقه كل من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء جولته بالمشروع، بالإشارة إلى حرصه على المتابعة المستمرة لهذا المشروع المهم، الذي يستهدف تحويل منطقة الفسطاط إلى متنزه بيئي وسياحي وثقافي أمام الزوار، بما تمثله الحديقة من إطلالة على تاريخ مصر لتصبح مقصدًا سياحيًا يعكس عراقة الحضارة المصرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “هناك حرص شديد على متابعة سير الأعمال بمختلف مكونات المشروع بصفة دورية؛ من أجل الوقوف على حجم الأعمال التي تم إنجازها والمعوقات التي قد تطرأ أثناء التنفيذ لإزالتها، ودفع العمل بهذا المشروع الحيوي الذي يمثل أهمية كبيرة على أجندة الأولويات خلال المرحلة الحالية”.

وخلال جولته، التي بدأت من مدخل البوابة الثقافية وتفقد النافورة والمدرجات، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من المهندس خالد صديق حول المشروع، حيث أشار إلى أنه يتم تنفيذ المشروع بحي مصر القديمة من خلال الجهاز المركزى للتعمير ممثلا في جهاز تعمير القاهرة الكبرى على مساحة 500 فدان ضمن مشروعات صندوق التنمية الحضرية.

وقال: “تعتبر حديقة تلال الفسطاط، هي الأكبر من نوعها فى منطقة الشرق الأوسط وتقام في موقع مركزي بقلب القاهرة التاريخية، لتحتضن متحف الحضارة وبحيرة عين الصيرة ومجمع الأديان وجامع عمرو بن العاص، ولتتكامل الحديقة مع الطبيعة الحضارية للمكان ولتحدث نقلة بيئية نوعية كأكبر متنفس أخضر فى قلب القاهرة، وقد روعي في تصميم المشروع التناغم مع طبيعة المنطقة التراثية”.

وأعلن رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية أن المشروع يتضمن عددا من الأنشطة التي تعتمد على إحياء التراث المصري عبر مختلف العصور الفرعونية والقبطية والإسلامية والحديثة، فضلا عن مجموعة من الأنشطة الثقافية والتجارية والخدمات الفندقية والمسارح المكشوفة، بالإضافة إلى منطقة آثار وحفريات قديمة، ومنطقة حدائق تراثية، كما تتوسطها هضبة كبيرة تتيح التواصل البصرى الفريد مع أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين ومآذن القاهرة. 

وشرح اللواء محمود نصار الموقف العام لتنفيذ مشروع تطوير "حدائق الفسطاط"، بما في ذلك نسب الإنجاز الحالية لكل مكون، والأعمال المتبقية، وتناول بشكل تفصيلي موقف الأعمال بكل من المنطقة الثقافية، ومنطقة التلال والوادي، والمنطقة الاستثمارية، ومنطقة المغامرة، والحدائق التراثية، والحفائر، ومنطقة القصبة، والنادي، والبنية التحتية، والبوابات والأسوار، وساحة جامع عمرو بن العاص، وترميم ورفع كفاءة جامع عمرو بن العاص.

ففيما يتعلق بالمنطقة الثقافية، فأوضح رئيس الجهاز أنها تتكون من بوابة رئيسية بطول 47 م وارتفاع  17م، و4 مطاعم وكافيتريات بمسطح 216 م2، بالإضافة إلى 2 مصلى، و3 نوافير، و3 غرف طلمبات أعمال بنية تحتية وزراعات، مشيرا إلى أن معدل التنفيذ يصل إلى 91%، وجار أعمال الزراعات وتوريد النخيل.

وتطرق رئيس الجهاز المركزى للتعمير لمنطقة التلال والوادي، فأشار إلى أنها تشمل خلق تباب ومسارات وتشكيل نهر أخضر يمر بالزراعات، التي تعبر عن الطبيعة التراثية لأهمية موقع العمل؛ حيث سيتم تشكيل التبة الموجودة حالياً إلى ثلاث تباب يمر من خلالها المجرى المائي، لافتا إلى الانتهاء من الحفر والردم والتسويات، وأعمال تنسيق المشايات، وجار حاليا أعمال تنسيق الموقع العام.

وفيما يخص المنطقة الاستثمارية، فأوضح اللواء محمود نصار أنها تشمل مبانى تجارية ومطاعم ومسرحا رومانيا نوافورة مائية، وأعمال تنسيق موقع، وجار العمل بها للانتهاء من تنفيذها في أقرب وقت، مشيرا أيضًا إلى أنه جار العمل بكل من منطقة المغامرة التي تشمل عددا من المباني الخدمية والبحيرات والزراعات، و الحدائق التراثية التي تشتمل على مبان للزوار ومطاعم.

وقال إنه جار العمل أيضا بمنطقة القصبة، وهي عبارة عن منطقة فنادق بمسطح 130000م2 ، وتشمل فندقا سياحيا، ومبانى خدمية، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومساحات زراعية، بالإضافة إلى استكمال الأعمال في منطقة الأسواق، وهي منطقة تجارية بمسطح 60000 م2 الهدف منه تنشيط السياحة ودعم اقتصاد الدولة وتنشيط الحرف اليدوية والحد من البطالة، ويتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث إنه جار حاليا الانتهاء من واجهات مباني الأسواق، التي تتكون من 19 محلا تجاريا، ومواقف سيارات، وبحيرة صناعية، ومساحات زراعية، بالإضافة إلى فندق 3 نجوم.

كما تناول رئيس الجهاز الأعمال التي تجرى حاليا في منطقة النادي المصري القاهري، 
وتشمل مبنى إداريا، وحمام سباحة أوليمبيا، وحمام سباحة للأطفال، وتصل معدلات الإنجاز بها إلى نسب متقدمة، لافتا في الوقت نفسه إلى أعمال البنية التحتية بالمشروع التي تشتمل على إنشاء مرافق البنية التحتية الرابطة لكامل مناطق المشروع، بالإضافة إلى محطة لمعالجة مياه صرف الأمطار والصرف الزراعي والمياه الجوفية.

في الوقت نفسه، أشار رئيس الجهاز إلى أن أعمال البوابات والأسوار بإجمالى طول 4900م و4 بوابات أبواب معاصرة، و2 أبواب تاريخية وأبواب حدائقية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

قرار حكومي بشأن السكر يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

شاهد|رد فعل محمد صلاح بعد استبداله بالدقيقة 67 في مواجهة شيفليد يونايتد

استعد للمتعة والإثارة| مفاجأة سعودية سارة لجماهير الأهلي في كأس العالم للأندية

84 مليار دولار للاستثمار في المستقبل|تفاصيل دخول أكبر صفقة للعملة الخضراء إلى مصر

ترشيحاتنا

الهلال الأحمر الفلسطيني: نفاد الوقود بشمال غزة جعل من المستحيل نقل الشهداء والجرحى

مضادة للقلق.. إسرائيل تكشف عن حبوب أعطتها حماس للأسرى المفرج عنهم «فيديوجراف»

ميقاتي: استهداف المؤسسات الإعلامية يهدف إلى إسكات كل صوت يفضح إسرائيل

أزمة الدولار تنتهي.. مفاجأة من المركزي: الاحتياطي الأجنبي يكفي حتى هذا الموعد

آخر شهور السنة.. 9 أيام إجازة في ديسمبر.. وهؤلاء محرمون منها

غداً.. الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي قبل لقائهما بالكونفدرالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور متميز للمنتجات العسكرية الصربية في معرض إيديكس 2023.. صور

دراسة تكشف لغز مومياوات غامضة برأس مدبب في مقابر بالصعيد

دبابات ومدرعات وصواريخ في الجناح الباكستاني بمعرض إيديكس 2023.. صور

أسرار محل عتيق في وسط البلد.. قصة عم صفوت الساعاتي بدرجة خبير|صور

فيديو

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

مذيعة إسرائيلية تكتب"تحية لأهالي غزة"على قذائف الدبابات ثم تقصفها عليهم| فيديو

مقطع فيديو يحظى بملايين المشاهدات لبلوجر ستينية يثير الجدل ..شاهد

صاحب أغنية العنب.. ظهور عماد بعرور مع حمو بيكا بعد غياب سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ