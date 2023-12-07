218 مليار دولار حجم التجارة بين الصين وروسيا من يناير حتى نوفمبر

أظهرت بيانات جمركية صينية صدرت اليوم الخميس، أن حجم التجارة بين الصين وروسيا بلغ 218.2 مليار دولار خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني، ما يعني أن البلدين حققا الهدف الذي وضعاه في عام 2019 قبل الموعد المحدد بعام.

ووفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، تجاوزت قيمة التجارة بين البلدين في أول 11 شهرا إجمالي قيمة التجارة لعام 2022 بأكمله ما يضمن أن يشهد عام 2023 ارتفاعا قياسيا جديدا في التجارة بينهما.

واتفقت الصين وروسيا في عام 2019 على زيادة التجارة بينهما من 107 مليارات دولار في عام 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.

ويتضح أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تعد شريان اقتصادي رئيسي بالنسبة لروسيا التي تخضع لعقوبات غريبة في ظل حربها الدائرة مع أوكرانيا.

وارتفعت قيمة التجارة الثنائية في نوفمبر/تشرين الثاني وحده إلى أعلى مستوى لها منذ فبراير/شباط عام 2022 عندما بدأت الحرب مع أوكرانيا.

وأظهرت حسابات رويترز المستندة إلى بيانات الجمارك أن عمليات الشحن من الصين إلى روسيا ارتفعت بنسبة 24% أي ما يعادل 10.3 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالعام الماضي مما يضاعف معدل النمو البالغ 17% في أكتوبر/تشرين الأول.

وذكر سفير الصين لدى روسيا الشهر الماضي أنه بما أن روسيا أصبحت مشتر رئيسي للسيارات الصينية، تأمل الصين في أن تقدم روسيا دعما لسياسات شركات السيارات الصينية بالإنتاج والبيع والتشغيل في روسيا.

وارتفعت الواردات من روسيا بنسبة 6% إلى 11.2 مليار دولار الشهر الماضي بعد نموها بنسبة 9% في أكتوبر/تشرين الأول.