حدث نادر بعد أيام.. ظهور صادم لحلقة النار في السماء

حدث سماوي نادر سيشهده العالم في الأسبوع المقبل، حيث سيحجب كويكب النجم العملاق الأحمر منكب الجوزاء في كوكبة أوريون. ستكون هذه فرصة نادرة لعلماء الفلك لدراسة سطح النجم العملاق وفهم سلوكه الغريب.

ووفقا لمجلة “ساينس أليرت” العلمية، للمهتمين خارج المسار، سيتم توفير بث مباشر للحدث عبر مشروع التلسكوب الافتراضي في إيطاليا. سيتمكن الجميع من مشاهدة الحدث عبر البث المباشر الذي سيبدأ في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة في يوم 11 ديسمبر. هذا سيوفر فرصة للجميع للاستمتاع بالحدث النادر والتعرف على أحداث الكون.

سيومض منكب الجوزاء، وهو عادة النجم العاشر من ألمع النجوم في سماء الليل، لفترة وجيزة يوم الاثنين 11 ديسمبر، حيث يبدو أن الكويكب 319 ليونا يمر أمامه من وجهة نظرنا على الأرض.

وسيكون الحدث، الذي سيستمر 12 ثانية فقط، فرصة ثمينة لعلماء الفلك لإنشاء خريطة لسطح النجم العملاق، الذي تم ربطه بسلوكه الغريب الأخير.

ظهور حلقة من النار

من غير المعتاد إلى حد كبير أن يتم حجب أحد ألمع النجوم في سماء الليل بواسطة كويكب. وعلى الرغم من أن الكويكب الأصغر قد يتسبب في ظهور حلقة من النار للكسوف الحلقي لنجم منكب الجوزاء.

ومن المثير للاهتمام أن هذا الحدث يتضمن حجب أحد ألمع النجوم في سماء الليل بواسطة كويكب، وهو حدث غير مألوف.

على الرغم من أن الحجب سيكون مرئياً فقط في مسار ضيق يمتد عبر آسيا وجنوب أوروبا وفلوريدا وشرق المكسيك، إلا أن المشاهدين سيكونون قادرين على مشاهدة الحدث بدون الحاجة إلى تلسكوب أو منظار.