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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انتشار سيارات مياه القاهرة أمام اللجان والمقار الانتخابية

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى برئاسة المهندس مصطفى الشيمى انتهاء خطة الاستعدادات والانتشار بجميع الإدارات استعدادا للانتخابات الرئاسية والتى تبدأ الاحد القادم.

وذلك  لتقديم خدماتها للناخبين والمقرات واللجان الانتخابية من خلال تواجد سيارات مياه الشرب امام جميع اللجان والمقرات الرئيسية مع توفير جميع الخدمات التى تقدمها الشركة من خلال مراكز خدمة العملاء، وإدارات العلاقات العامة والاعلام والتوعية.

وأوضح المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، انه بالتنسيق الكامل مع جميع الجهات المسئولة سيتم توزيع سيارات المياه النقية عليها أمام المقار الانتخابية، وتستمر حتى انتهاء العملية الانتخابية واعلان النتيجة.

 أضاف أن ما تقوم به الشركة هو واجب وطنى لخدمة العملية الانتخابية ودعم التوعية باهمية الحفاظ على المياه وتفعيل طرق ترشيد الاستهلاك

اللجان الانتخابية العملية الانتخابية العلاقات العامة والإعلام الحفاظ على المياه شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبري طرق ترشيد الاستهلاك

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