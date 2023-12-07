مباحثات روسية سعودية خلال زيارة بوتين إلي المملكة

صدر بيان مشترك في ختام زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الي السعودية

في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.



واستقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قصر اليمامة بالرياض.

وعقدا جلسة مباحثات رسمية، استعرضا خلالها العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، وتم تبادل وجهات النظر حول مجمل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.



وقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التهنئة للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بفوز مدينة الرياض لاستضافة المعرض الدولي إكسبو 2030 .