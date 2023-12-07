الاستعلامات: مصر ترفض سياسة إسرائيل بشأن التهجير القسري لأبناء غزة.. ووصول 285 طائرة مساعدات إلى مطار العريش | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا من الموضوعات والملفات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

الاستعلامات: مصر ترفض سياسة إسرائيل بشأن التهجير القسري والعقاب الجماعي لأبناء غزة

أكد ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات، أن الاحتلال يستهدف بشكل متعمد البنية التحتية والمستشفيات والمدارس وأماكن الإيواء التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

هيئة الاستعلامات: مصر تشهد مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسية

أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر تشهد مرحلة مهمة وفارقة في تاريخها السياسي باستحقاق الانتخابات الرئاسية التي تعد خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد في تاريخها الحديث، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وصول 285 طائرة مساعدات إلى مطار العريش حتى أمس| فيديو

رصد كريم بيبرس، مراسل القناة الأولى، آخر مستجدات الأوضاع في مدينة العريش واستقبال المساعدات الإنسانية المُرسلة لأهالي قطاع غزة، قائلا إن مطار العريش مازال يستقبل المساعدات الإنسانية المختلفة منذ سماح مصر بذلك، مشيرا إلى أن 285 طائرة وصلت بالفعل لمطار العريش الدولي حتى أمس، يأتي ذلك علاوة على الطائرات التي على وشك الوصول اليوم للمطار.

أول راجمة صواريخ|وزير الإنتاج الحربي: استعنا بخبرات مصرية لإنتاج «رعد 200».. فيديو

تحدث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، عن أول راجمة صواريخ مصرية الصنع «رعد 200»، قائلا إنه تم العمل على استغلال الإمكانيات الكبيرة سواء تكنولوجية أو فنية والتي تملكها الوزارة إلى جانب الاعتماد على الخبرة المصرية التي تصل لأكثر من 50 عامًا في تصنيع المعدات والأسلحة الحربية، مشيرًا إلى أنه تم إنتاج «سينا 200» من قبل.

مأساة طفلة فلسطينية فقدت 100 شهيد من أسرتها فى قصف الاحتلال لغزة

قالت شيرين غانم، محامية فلسطينية، وعمة الطفلة "ألما" الفلسطينية الناجية الوحيدة من أسرتها بعد استشهاد 100 من عائلتها، إنه يجب أن تقف الإبادة الجماعية التي تحدث فى فلسطين، لأنه لاذنب للأطفال التي تستشهد ويتألمون ويبعدون عن التعليم، والنساء والشيوخ وكبار السن أيضا.

سوبر هيرو.. تصريحات مثيرة للجدل للفنانة ياسمين صبري

قالت الإعلامية نهاد سمير، إن الفنانة ياسمين صبري تحدثت عن مشوارها الفني وأعمالها خلال الجلسة النقاشية التي أقيمت بمدينة جدة، والتي قالت فيها إنها في الفترة القادمة ستركز على السينما.

تعفنت جثامينهم|صحة غزة: حفر مقبرة جماعية بسوق جباليا لأكثر من 100 شهيد

أكد مدير وزارة الصحة بـ غزة ، أنه تم حفر مقبرة جماعية بسوق جباليا لأكثر من 100 شهيد تعفنت جثامينهم بمستشفى كمال عدوان المحاصر، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

الأرصاد: أجواء باردة.. وفرص لسقوط أمطار في هذه المناطق| فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الشبورة المائية سوف تقل بشكل تدريجي عن الأيام الماضية، مؤكدة أن هناك انخفاضات في درجات الحرارة اليوم عن أمس بمعدل درجة مئوية.

خطف مراته مرتين.. حكاية غريبة وراء زواج الفنان عبد السلام النابلسي

قال الناقد الفني إلهامي سمير، إن الفنان عبد السلام النابلسي تزوج وهو على مشارف الستينات، مشيرا إلى أنه كان هناك رابط غريب بينه وبين الفنان فريد الأطرش، والذى كان بدوره يقول إن الزواج يعطل المسيرة الفنية.