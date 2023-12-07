وقفة تضامنية مع غزة في قلب عاصمة البرتغال |شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، وقفة تضامنية مع غزة في قلب عاصمة البرتغال.

ووفقا للتقرير، بالشموع المضاءة وبلائحة ضخمة كـُتبت عليها أسماء ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة، تجمع ناشطون ومواطنون في لشبونة مساء الخميس في اعتصام تضامني مع غزة.

