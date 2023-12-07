منظمة تنمية المرأة تعقد ندوة حول قوانين الأسرة

عقدت منظمة تنمية المرأة ندوة حول "الدفاع عن حقوق المرأة في قوانين الأسرة: أفضل الممارسات في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي" وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك).



وأشارت المنظمة - في بيان أصدرته اليوم / الخميس/ - إلى أن الندوة التي عقدت عبر الإنترنت واستمرت لمدة يومين استهدفت تسليط الضوء على الأساليب التي يمكن من خلالها تعزيز حقوق المرأة في قوانين الأسرة، وركزت على تبادل أفضل الممارسات من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي قطعت خطوات كبيرة في حماية حقوق المرأة في قوانين الأسرة.



وأوضحت أنه تم - خلال فعاليات الندوة - استعراض حالات تحليل الأطر القانونية القائمة فيما يتعلق بحقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي، واستكشاف فرص التحسين على أساس الممارسات الناجحة من الدول الأعضاء الأخرى، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية تعزيز المساواة في المعاملة ضمن قوانين الأسرة وتأثيرها الإيجابي على التنمية المجتمعية الشاملة.



شارك في الندوة المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة، الدكتورة أفنان الشعيبي، والمدير العام لمركز سيسرك زهرة زمرد سلجوق، بالإضافة إلى نخبة من الأكاديميين وممثلي مختلف المنظمات الوطنية والدولية، وبحضور عدد من كبار ممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية المشرفة على الخدمات الأسرية والاجتماعية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.