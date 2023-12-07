أبو العينين لـ البيان : سعداء بالمشاركة في السوبر المصري بالإمارات

عبر رجل الأعمال محمد أبو العينين مؤسس نادي سيراميكا كليوباترا عن سعادته بإقامة السوبر المصري بحلته الجديدة على أرض الإمارات، خلال الفترة من 25 إلى 28 من شهر ديسمبر الجاري، بمشاركة 4 أندية مصرية هي «الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا وفيوتشر»، وهذا يعكس قوة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتأتي تلك الاستضافة في الشهر الذي تحتفل فيه الإمارات بعيد الاتحاد الـ 52، ولا بد من مشاركة إخواننا في تلك المناسبة، بهذا النشاط الرياضي، متمنين للإمارات مزيداً من التقدم والرفعة والاستقرار والرخاء.

وقال محمد أبو العينين لـ«البيان»، خلال زيارته إلي دبي، لحضور فعاليات مؤتمر «كوب 28»: «فخور بما ألمسه من تطور في مختلف المجالات بالإمارات، ونثمن الجهود التي تقوم بها قيادة الدولة لتحقيق التقدم والازدهار، وتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم، ومن بينها مصر، التي تتمتع بعلاقات تاريخية راسخة تستند إلى إرث كبير من التوافق والتضامن والمحبة، وحينما تقام أي فعالية مصرية على أرض الإمارات لا نشعر أننا نلعب خارج مصر، لأننا نلعب على أرضنا وبين أشقائنا، وبدعم من جمهور الجالية المصرية الكبير، ونسعد باللعب على منشآت رياضية عصرية ومتطورة، ولعل استاد هزاع بين زايد، الذي ستقام عليه منافسات السوبر خير مثال، حيث يعتبر واحداً من أكبر المشاريع الرياضية تطوراً بالمنطقة».

وأضاف محمد أبو العينين: «نحن سعداء بالمشاركة للمرة الأولى في النسخة الجديدة للبطولة وإقامتها بالإمارات، التي سبق واحتضنت السوبر 6 مرات من قبل، ونحرص على الظهور المشرف وتعزيز الروح الرياضية، ولا مانع من الفوز باللقب، الكل رابح، ومن يَفُوز باللقب سنبارك له بكل روح رياضية، فمثل تلك التجمعات تسهم في تطور الكرة المصرية».

وعن النظام الجديد للسوبر بالتنافس بين 4 فرق قال: « النظام الجديد يمنح فرصة الفوز باللقب لأربعة فرق، ويجعل التنافس فيما بينهم قوياً ومثيراً، كما يسهم في زيادة فرص التسويق، ومما يسهم في توافر البريق الجيد لإقامة البطولة في الإمارات التنظيم الجيد، ونحن في مصر نتابع الدوري الإنجليزي بسبب التنظيم الجيد والأداء المتميز.

وعما يعني الفوز ببطولة كأس المحترفين والوصول إلى السوبر هذا الموسم لفريق سيراميكا كليوباترا قال محمد أبو العينين مؤسس النادي: «ما زلنا في بداية الطريق، ونعمل على تقوية البنيان من القاعدة، والاهتمام بالمواهب، وهدفنا تحقيق مراكز متقدمة، والحصول على بطولتي الدوري والكأس، والمنافسة على البطولات القارية، ونحن نعمل على توفير كل الدعم للفريق وأعتقد أننا نسير بخطوات ثابته نحو تحقيق أهدافنا، وهنا لابد من الإشادة بإدارة النادي والجهاز الفني، بقيادة المدرب المتميز أيمن الرمادي صاحب الخبرات الكبيرة، في بذل كل الجهود للارتقاء بالفريق».



وأضاف: يرى البعض أن خصخصة الأندية في مصر ضرورة ملحة باعتبار أن الرياضة سلعة مهمة، الاستثمار الرياضي أمر جيد، صحيح أنه غير مربح في عالمنا العربي حالياً، ولكنه في حاجة إلى بيئة مناسبة للإبداع، من خلال تعديل اللوائح والقوانين، وتنويع مصادر الدخل لدعم ميزانيات الأندية وزيادة عدد الحضور الجماهيري، وتوفير إمكانات جيدة للاعبين يمكن الاستثمار فيها، لأن تعدد مصادر الدخل يسهم في زيادة العائد المالي المناسب القادر على جذب الاستثمارات، حتى يكون لدينا اقتصاد رياضي استثماري قوي».