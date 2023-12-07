عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أهم الأخبار

أبو العينين لـ البيان : سعداء بالمشاركة في السوبر المصري بالإمارات

محمد أبو العينين
محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

عبر رجل الأعمال محمد أبو العينين مؤسس نادي سيراميكا كليوباترا عن سعادته بإقامة السوبر المصري بحلته الجديدة على أرض الإمارات، خلال الفترة من 25 إلى 28 من شهر ديسمبر الجاري، بمشاركة 4 أندية مصرية هي «الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا وفيوتشر»، وهذا يعكس قوة العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتأتي تلك الاستضافة في الشهر الذي تحتفل فيه الإمارات بعيد الاتحاد الـ 52، ولا بد من مشاركة إخواننا في تلك المناسبة، بهذا النشاط الرياضي، متمنين للإمارات مزيداً من التقدم والرفعة والاستقرار والرخاء.

وقال محمد أبو العينين لـ«البيان»، خلال زيارته إلي دبي، لحضور فعاليات مؤتمر «كوب 28»: «فخور بما ألمسه من تطور في مختلف المجالات بالإمارات، ونثمن الجهود التي تقوم بها قيادة الدولة لتحقيق التقدم والازدهار، وتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم، ومن بينها مصر، التي تتمتع بعلاقات تاريخية راسخة تستند إلى إرث كبير من التوافق والتضامن والمحبة، وحينما تقام أي فعالية مصرية على أرض الإمارات لا نشعر أننا نلعب خارج مصر، لأننا نلعب على أرضنا وبين أشقائنا، وبدعم من جمهور الجالية المصرية الكبير، ونسعد باللعب على منشآت رياضية عصرية ومتطورة، ولعل استاد هزاع بين زايد، الذي ستقام عليه منافسات السوبر خير مثال، حيث يعتبر واحداً من أكبر المشاريع الرياضية تطوراً بالمنطقة».

وأضاف محمد أبو العينين: «نحن سعداء بالمشاركة للمرة الأولى في النسخة الجديدة للبطولة وإقامتها بالإمارات، التي سبق واحتضنت السوبر 6 مرات من قبل، ونحرص على الظهور المشرف وتعزيز الروح الرياضية، ولا مانع من الفوز باللقب، الكل رابح، ومن يَفُوز باللقب سنبارك له بكل روح رياضية، فمثل تلك التجمعات تسهم في تطور الكرة المصرية».

وعن النظام الجديد للسوبر بالتنافس بين 4 فرق قال: « النظام الجديد يمنح فرصة الفوز باللقب لأربعة فرق، ويجعل التنافس فيما بينهم قوياً ومثيراً، كما يسهم في زيادة فرص التسويق، ومما يسهم في توافر البريق الجيد لإقامة البطولة في الإمارات التنظيم الجيد، ونحن في مصر نتابع الدوري الإنجليزي بسبب التنظيم الجيد والأداء المتميز.

وعما يعني الفوز ببطولة كأس المحترفين والوصول إلى السوبر هذا الموسم لفريق سيراميكا كليوباترا قال محمد أبو العينين مؤسس النادي: «ما زلنا في بداية الطريق، ونعمل على تقوية البنيان من القاعدة، والاهتمام بالمواهب، وهدفنا تحقيق مراكز متقدمة، والحصول على بطولتي الدوري والكأس، والمنافسة على البطولات القارية، ونحن نعمل على توفير كل الدعم للفريق وأعتقد أننا نسير بخطوات ثابته نحو تحقيق أهدافنا، وهنا لابد من الإشادة بإدارة النادي والجهاز الفني، بقيادة المدرب المتميز أيمن الرمادي صاحب الخبرات الكبيرة، في بذل كل الجهود للارتقاء بالفريق».


وأضاف: يرى البعض أن خصخصة الأندية في مصر ضرورة ملحة باعتبار أن الرياضة سلعة مهمة، الاستثمار الرياضي أمر جيد، صحيح أنه غير مربح في عالمنا العربي حالياً، ولكنه في حاجة إلى بيئة مناسبة للإبداع، من خلال تعديل اللوائح والقوانين، وتنويع مصادر الدخل لدعم ميزانيات الأندية وزيادة عدد الحضور الجماهيري، وتوفير إمكانات جيدة للاعبين يمكن الاستثمار فيها، لأن تعدد مصادر الدخل يسهم في زيادة العائد المالي المناسب القادر على جذب الاستثمارات، حتى يكون لدينا اقتصاد رياضي استثماري قوي».

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

قرار حكومي بشأن السكر يفرح الملايين بعد القبض على مسئول كبير بالتموين

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

مصدر بالأهلي يكشف عن المهاجم الأقرب للانضمام إلى الفريق

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

ترشيحاتنا

رئيس جهاز المخابرات الروسية يحذر أمريكا من “فيتنام جديدة”

5 لاعبين يرحلون عن الأهلي في هذا التوقيت| اعرف السبب

القوات المسلحة تنظم حملة "تصدوا معنا" لتوعية الشباب بمخاطر الشائعات وحروب الجيل الرابع

كتائب القسام تكبد قوات العدو خسائر فادحة | تفاصيل

مليارات الدولارات قادمة.. مصر تبحث مشروعات واستثمارات جديدة في الغاز والأمونيا والتعدين

أطباء بلا حدود: غزة تواجه كارثة تتجاوز بكثير الأزمة الإنسانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف جريمة بشعة في باكستان.. والسر حذاء في فم نمر

نجمات على السجادة الحمراء في ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. الليلة

ظهور متميز للمنتجات العسكرية الصربية في معرض إيديكس 2023.. صور

دراسة تكشف لغز مومياوات غامضة برأس مدبب في مقابر بالصعيد

فيديو

جنون الذهب ومفاجأة تنتظر الدولار| ماذا يحدث بالأسعار؟

سبوع بقاعة زفاف وكيلو دهب.. حمو بيكا يتعرض لانتقاد لاذع بسبب ابنته تاج

مضادة للقلق.. إسرائيل تكشف عن حبوب أعطتها حماس للأسرى المفرج عنهم «فيديوجراف»

مش عيب واتجوزتها قبل رمضان|سامح الصريطي يكشف تفاصيل زواجه من المطربة حنان|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ