جاهزون لكل الخيارات.. مسيرات ضخمة بصنعاء لنصرة غزة

دعت لجنة نصرة الأقصى للاحتشاد الكبير في مسيرات (مستمرون في نصرة غزة وجاهزون لكل الخيارات) في صنعاء والمحافظات يوم غد الجمعة.

وحددت لجنة نصرة الأقصى بالعاصمة صنعاء ساحة باب اليمن مكانا للاحتشاد الجماهيري الكبير عصر الجمعة في مسيرة تحت عنوان (مستمرون في نصرة غزة وجاهزون لكل الخيارات)



وفي لبنان؛ استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة "ميتات" ‏بالأسلحة المناسبة وحدوث إصابات مؤكدة



كما استهدفت كتائب القسام حفار عسكري صهيوني بقذيفة "الياسين 105" في محور شرق مدينة خانيونس