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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من الدنمارك بشأن حرق المصحف الشريف

قرار عاجل من الدنمارك
قرار عاجل من الدنمارك بشأن حرق القرآن الكريم

أقر البرلمان الدنماركي مشروع قانون اليوم الخميس، يجرم حرق القرآن الكريم في الأماكن العامة، بعد أن أثارت احتجاجات في الدول الإسلامية بسبب تدنيس المصحف الشريف مخاوف أمنية دنماركية.

وشهدت الدنمارك والسويد سلسلة من الاحتجاجات العامة هذا العام حيث قام نشطاء مناهضون للإسلام بإحراق نسخ من القرآن الكريم أو إتلافها، مما أثار توترات مع المسلمين وأثار مطالبات بأن تحظر الحكومات هذه الممارسة.

وقالت الحكومة الائتلافية الوسطية في الدنمارك إن القواعد الجديدة لن يكون لها سوى تأثير هامشي على حرية التعبير، وأن انتقاد الدين بطرق أخرى يظل قانونيًا.

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