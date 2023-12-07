بيع وإقراض الأسلحة.. الجيش الأمريكي يعاني من "هشاشة" خطيرة

ذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء، أن أمريكا تبيع الأسلحة وتقرضها لحلفائها حول العالم، مما يؤدي إلى تضاؤل ​​إمداداتها من الذخيرة وقذائف المدفعية والأسلحة الأخرى التي قد تحتاجها هي نفسها في حالة الحرب.

وأوضحت “بلومبرج” أن اللجنة العلمية للجيش الأمريكي تحذر الكونجرس من أن القاعدة الدفاعية للجيش تعاني من "هشاشة" خطيرة لأن أمريكا قد لا يكون لديها ما يكفي من الذخيرة لنفسها.

وفي نهاية نوفمبر، قالت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية، سابرينا سينج، إن البنتاجون يواصل تزويد أوكرانيا بما يستطيع من أسلحة، لكن المخزونات آخذة في النفاد.