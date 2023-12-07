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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أطباء بلا حدود: غزة تواجه كارثة تتجاوز بكثير الأزمة الإنسانية

قطاع غزة
قطاع غزة

قال رئيس منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الخميس، إن غزة تواجه كارثة تتجاوز بكثير الأزمة الإنسانية، واصفا الوضع في القطاع بالفوضوي.

وقال الدكتور كريستوس كريستو، الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود: “إنها كارثة إنسانية.

 إنها حالة فوضوية، وأنا قلق للغاية من أنه في القريب العاجل سيكون الناس في وضع يحاولون فقط البقاء على قيد الحياة، الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية”.

 

 

ومع دخول الحرب في غزة شهرها الثالث، وأصبح 85% من السكان البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.

 

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وفي محاولة للهروب من القصف الإسرائيلي، احتشد سكان غزة عند الطرف الجنوبي من القطاع، مستجيبين للمنشورات والرسائل الإسرائيلية.

وقال كريستو: “لقد طُلب من الناس أن يتم حصرهم في منطقة صغيرة جدًا… فريقي على الأرض يقول لي إن الوضع لا يطاق. إنه غير مستدام... لا يوجد مكان آمن”.

غزة أطباء بلا حدود

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