مؤلفات ألمانية بقيادة الصعيدي على المسرح الكبير بدار الأوبرا

تحت عنوان الاتجاه الالمانى تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لأوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي ومشاركة عازف البيانو سيفرين فون إيكاردشتاين والمغنيتان السوبرانو داليا فاروق - الميتزوسوبرانو أمينه خيرت مع كورال أكابيلا تدريب وقيادة مايا جيڤينريا وذلك في الثامنة مساء السبت 9 ديسمبر علي المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج عددا من أهم أعمال اشهر المؤلفين الالمان منها كونشيرتو البيانو الرابع لـ بيتهوفن ، موسيقى حلم ليلة منتصف الصيف لشكسبير لـ مندلسون بارتولدي .

الجدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة اشهر الموسيقيين فى العالم وأيضا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الاعلان عن انفسهم ، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية الى ريبرتواره الفنى ، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين ، هذا الى جانب جولات فنية في ارجاء العالم