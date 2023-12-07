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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحمد الله.. نجوى إبراهيم تعلن تعافيها من مرض السرطان

نجوى إبراهيم
نجوى إبراهيم

أعلنت الإعلامية نجوى إبراهيم عن تعافيها من مرض السرطان بعد مدة أكثر من خمسة أشهر، وذلك حسب تصريحاتها ببرنامج بيت العز على إذاعة نجوم أف أم.

وقالت نجوى إبراهيم خلال حلقة اليوم: “أنا فرحانة جدا ومبسوطة جدا .. ومش عايزة حد يقول دى طلعت من أسبوعين ودلوقتي بقت كويسة الموضوع بقاله  أربعة أشهر بس مرضتش أعلن عنه ربنا أراد الشفاء بسبب دعواتكم اللى استقبلتها”.

 

تفاصيل الحالة الصحية لنجوى إبراهيم


كشفت الإعلامية نجوى إبراهيم عن تفاصيل إصابتها بمرض السرطان، الذي أعلنت عنه مؤخرًا خلال برنامجها الإذاعي.

وقالت نجوى إبراهيم عبر إذاعة نجوم FM: قعدت أقول ليه أنكد عليكم؟ ما كل واحد فيه اللي مكفيه، وليه أطلع أقول كده؟، ما أنا بقالي شهرين بجري في موضوع مرضي مع ولادي وعيلتي.

وتابعت : فرحانة إني فضفضت معاكم وممكن تسامحوني من غير ما يكون عندكم ذرة شك في حبي واحترامى ليكم وكل واحد فيه اللي فيه، مش عايزة أقلبها عياط.

 

مازالت أصداء أزمة تصريحات الإعلامية نجوى إبراهيم تلقى بظلالها على الساحة الفنية خصوصا مع توارد ردود فعل واسعة من جانب إعلاميين وفنانين لدعمها بعد حديثها عن اصابتها بالسرطان على الهواء عبر برنامجها على نجوم إف إم.

 

فيديو نجوى إبراهيم


خرجت الإعلامية والفنانة نجوي إبراهيم عن صمتها؛ لترد على منتقديها عبر السوشيال ميديا؛ بعدما وجهت رسالة مؤثرة كشفت من خلالها عن ما تعانيه من أمراض وسرطانات.

وقالت نجوى إبراهيم في برنامجها بيت العز، عبر إذاعة نجوم FM،: "أنا أول مرة أقرأ كومنتات على حاجة نزلت، يا نهار أبيض على اللي اتقال، ما تروحوا يا جماعة تتعالجوا، إنتو عايزيني أعتزل؟.

وأضافت نجوى إبراهيم: ما ضروري الواحد يعتزل، هو هيقعد طول العمر يكلمكم؟، ممكن أعتزل الأسبوع اللي جاي؛ لإني اتخنقت وزهقت، مش على آخر العمر الواحد ياخد الانتقادات دي كلها، بالراحة على نفسكم، الناس بتستكر علينا الابتسامة، ومين قال إن كل الناس اللي بتضحك مبسوطة؟، ما تقولوا ما شاء الله.

واختتمت نجوى إبراهيم، حديثها، قائلة: أنا عندي 80 سنة وغلبانة وعيانة، وعندي سرطانات، وعاملة 7 آلاف عملية، وهعتزل وهموت قريب، هدوا نفسكم والنبي، أنا مش جاية أربي عيالي، أنا جاية فرحانة بيكم، ومبسوطة وبتشرف بكلامي معاكم

 

نجوى ابراهيم الإعلامية نجوى إبراهيم برنامج بيت العز

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