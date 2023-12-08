رئيس إسكان النواب: لمست في الشارع اصطفافا خلف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

وجه الدكتور محمد الفيومى ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب رسالة للشعب المصرى بمناسبة اقتراب إجراء الإنتخابات الرئاسية.

وقال الفيومى خلال حواره لـ"صدى البلد":"أقول للشعب المصرى أنزل وشارك فى الإنتخابات الرئاسية القادمة بكثافة ، وأقول لهم أننا أصحاب مصلحة أن ينجح المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة بأصوات كثيرة جدا حتى يكون لدينا رئيس قوى على مستوى العالم بالملايين وليس بعدد محدود ورئيس يسمع الشعب كلمته ويحترمه ويحبه وخلفه ، وهذه الصورة التى أتمنى أن تنقل للعالم ، وليس مسألة أن ينجح فقط مع تقديرى لكافة المرشحين الرئاسيين والذى أرى أن فرصتهم غير قائمة أمام المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى".

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب:"أقول للشعب المصرى إذا كان لا يريد إنتخاب مرشح معين لا ينتخبه، خاصة وأنه ليس هناك إجبار على إنتخاب مرشح معين ، ولكننى أرى أن هناك اصطفاف خلف المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وهذا ما لسمته فى الشارع المصرى ، وبالتالى يجب أن نترجم ذلك بنجاحه بعدد كبير جدا من الأصوت يليق بحجم مصر".