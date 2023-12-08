عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس إسكان النواب: لمست في الشارع اصطفافا خلف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

حوار معتز الخصوصى
حوار معتز الخصوصى مع محمد الفيومى رئيس إسكان النواب

وجه الدكتور محمد الفيومى ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب رسالة للشعب المصرى بمناسبة اقتراب إجراء الإنتخابات الرئاسية.

وقال الفيومى خلال حواره لـ"صدى البلد":"أقول للشعب المصرى أنزل وشارك فى الإنتخابات الرئاسية القادمة بكثافة ، وأقول لهم أننا أصحاب مصلحة أن ينجح المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الإنتخابات الرئاسية القادمة بأصوات كثيرة جدا حتى يكون لدينا رئيس قوى على مستوى العالم بالملايين وليس بعدد محدود ورئيس يسمع الشعب كلمته ويحترمه ويحبه وخلفه ، وهذه الصورة التى أتمنى أن تنقل للعالم ، وليس مسألة أن ينجح فقط مع تقديرى لكافة المرشحين الرئاسيين والذى أرى أن فرصتهم غير قائمة أمام المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى".

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب:"أقول للشعب المصرى إذا كان لا يريد إنتخاب مرشح معين لا ينتخبه، خاصة وأنه ليس هناك إجبار على إنتخاب مرشح معين ، ولكننى أرى أن هناك اصطفاف خلف المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وهذا ما لسمته فى الشارع المصرى ، وبالتالى يجب أن نترجم ذلك بنجاحه بعدد كبير جدا من الأصوت يليق بحجم مصر".

رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب الانتخابات الرئاسية الدكتور محمد الفيومى المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الشارع المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

رد حاسم من وزير الخارجية على النقد الموجه لمصر بزعم غلق معبر رفح

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 8-12-2023

سقطة كبيرة في تاريخها .. مذيعة شهيرة تقوم بحركة غير متوقعة على الهواء تثير ضجة

ترشيحاتنا

حدث ليلا | بدء فترة الصمت الدعائى فى الانتخابات الرئاسية 2024 .. القضاة يتسلمون أوراق العملية الانتخابية .. نوة قاسم تضرب الإسكندرية .. اعترافات مثيرة لكروان مشاكل

في أقرب وقت.. مصر تسابق الزمن لافتتاح المتحف الكبير

مقطع فيديو للجدة الفلسطينية يثير أحزان رواد السوشيال ميديا

جمعة مباركة دعاء قصير.. احرص على هذه الكلمات في سيد الأيام

رئيس إسكان النواب: لمست في الشارع اصطفافا خلف المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

مفاجأة سعيدة في سوق الدولار


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البصل ضرب في العالي تاني| كم وصل سعر الكيلو الآن.. وأسباب ارتفاعه؟

الجسم يعيد إصلاح نفسه .. مزايا غير متوقعة عند الإقلاع عن التدخين

سقطة كبيرة في تاريخها .. مذيعة شهيرة تقوم بحركة غير متوقعة على الهواء تثير ضجة

لو بتاكل من برا كتير .. انتبه هذه العلامات تؤكد التسمم الغذائي

فيديو

مقطع فيديو لشابة أمريكية تكشف الوجه القبيح لإسرائيل .. شاهد

فيديو يثير الجدل لشاب يهودي حول قتل الأطفال الفلسطينيين

يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ