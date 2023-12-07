مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 355 منشأة

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى، حملات تفتيشية على 355 منشأة، تبين أن 43 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشف الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 167 محضراً و سحب 61عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1248 كيلو من أغذية متنوعة و478 لتر عصائر وألبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكد مكين، استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية.

IMG-20231207-WA0021

IMG-20231207-WA0020

IMG-20231207-WA0019