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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ علوم سياسية: الانتخابات الرئاسية تكتسب أهميتها باختيار أرفع منصب في الدولة

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنّ الانتخابات هي جوهر العملية الديموقراطية وتدلل على مدى ديموقراطية النظام السياسي بما فيها من أفكار مثل تداول السلطة، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات عملت على توفير كل اللوجستيات للناخب المصري.

وأضاف سلامة في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا لايف"، أنّ الانتخابات الرئاسية تكتسب أهمية كبيرة لأنها مرتبطة باختيار أرفع نصب في الدولة، مشيرًا إلى أن الانتخابات الرئاسية 2024 هي الانتخابات الخامسة التعددية التي تجرى في الدولة المصرية.

جاهزية مؤسسات الدولة

وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنّ للانتخابات الرئاسية 2024 أهمية كبيرة من مستويات عدة، منها جاهزية مؤسسات الدولة، حيث تضافرت كي يخرج المشهد الانتخابي في أزهى صورة وتوفر الضمانات الحقيقية للناخب كي يعبر عن صوته بحرية وتضمن نزاهة العملية الانتخابية.

وأشار، إلى أن هذه الانتخابات تُجرى في ظل ظرف استثنائي تماما حيث تواجه مصر مهددات حقيقية ووجودية للأمن القومي في الشرق والغرب والجنوب، وأحدثها زمنيا هو العدوان على سكان قطاع غزة وما يمثله من أداة ضغط مهمة على الدولة المصرية، ومن ثم، فإن بوصلة الناخب المصري لابد أن تكون موجهة للحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد، ولا يمكن أن تنظر إلى الخدمات الأساسية فقط، ولكن، الأولوية الأولى هي ضمان أمن واستقرار هذا الوطن الذي يعززه المشاركة الانتخابية الحقيقية.

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