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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

إنجاز متميز.. فتاة تحصل على الدكتوراه في سن 17 عاما

فتاة امريكية
فتاة امريكية

حققت فتاة أمريكية إنجازا متميزا جذب إليها أنظار الوسط الأكاديمي، حيث نالت درجة الدكتوراه في الصحة السلوكية من جامعة ولاية أريزونا وهي في سن ١٧ من عمرها.

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دوروثي جين تيلمان، مواطنة من الجانب الجنوبي من شيكاغو، تلقت تعليمها في المنزل على يد والدتها وبدأت رحلتها إلى التعليم العالي في سن العاشرة.

حصلت تيلمان في سن الثانية عشرة، على درجة البكالوريوس في العلوم الإنسانية قبل أن تحصل على درجة الماجستير في سن الرابعة عشرة.

وأتمت تيلمان الدورات التدريبية وجهًا لوجه وعبر الإنترنت خلال مسيرتها غير التقليدية في التعليم العالي.

وأوضحت تيلمان: "في سن مبكرة جدًا، كان هناك الكثير مما كنت أنجزه بسرعة كبيرة.. هناك أيضًا وقت أجلس فيه وأقول إن هذا في الواقع نوع من الجنون.. لقد أنجزت كل هذا".

وإضافة إلى إنجازاتها الأكاديمية، تعد تيلمان أيضًا شاعرة وراقصة ورائدة أعمال.

وأطلقت في 2020، معهد دوروثي جانيوس للقيادة الذي يقدم برامج لشباب شيكاغو.

وقالت تيلمان: إن كل إنجازاتها أصبحت ممكنة بسبب الناس الذين ساعدوها، بما في ذلك والدتها وصديقتها المفضلة وجدتها.

وأضافت: "أنا ممتنة جدًا لكل هؤلاء الأشخاص الذين ساعدوني".

وأشارت تيلمان إلى أن خطواتها التالية تشمل الاحتفال بعيد ميلادها الثامن عشر، والذهاب إلى حفلة موسيقية وحضور حفل التخرج للحصول على درجة الدكتوراه، بحسب صحيفة إن بي سي شيكاغو.

فتاة أمريكية الوسط الأكاديمي أريزونا

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