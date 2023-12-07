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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بأمر كولر.. سبب اسبتعاد أحمد عبد القادر من قائمة المونديال

أحمد عبد القادر
أحمد عبد القادر

كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل اختيارات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي لقائمة الفريق الأحمر المشاركة في كأس العالم للأندية، خلال شهر ديسمبر الجاري بمدينة جدة السعودية.

وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي استبعد خمس لاعبين من القائمة المشاركة بمونديال الأندية وهم صلاح محسن وأحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ومحمد الضاوي كريستو ومحمود متولي، ولكن تقرر سفرهم مع البعثة إلى السعودية.

وأشار حتحوت، إلى أن استبعاد محمد الضاوي كريستو، من قائمة الأهلي كان مفاجأة للجميع نظراً للإمكانيات التي يتمتع بها اللاعب، مؤكداً هذه المرة الثانية التي يستبعد كولر اللاعب من تلك البطولة بعدما قام باستبعاده في البطولة الماضية.

وواصل حتحوت، أن ضم الفرنسي موديست لقائمة الأهلي على حساب صلاح محسن الذي نجح في أحرازه للأهداف في المباريات السابقة للفريق الأحمر، مؤكداً أن قرار استبعاد أحمد عبد القادر ربما يكون فني رغم مشاركته في النسختين الماضيتين من البطولة.

وتابع حتحوت، أن القائمة شهدت عودة مصطفى شوبير بعد غيابه في النسخة الماضية للمونديال بسبب للإصابة في الركبة، مؤكداً أن الإصابة سبب استبعاد محمود متولي مدافع الفريق للقائمة.

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