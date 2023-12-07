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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الإسماعيلي السابق: تعاقد الأهلي مع إمام عاشور ضد المبادئ

امام عاشور
امام عاشور

قال أيمن رجب لاعب نادي الإسماعيلي السابق، إن تعاقد النادي الأهلي مع إمام عاشور لاعب وسط ميتييلاند الدنماركي والزمالك السابق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، خطأ كبير.

وأضاف أيمن رجب في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق، عبر فضائية "TeN": "مجلس إدارة النادي الأهلي أخطأ في التعاقد مع إمام عاشور لاعب وسط ميتييلاند الدنماركي والزمالك السابق، بسبب ما بدرَ من اللاعب بشأن هتافاته المسيئة للقلعة الحمراء وجماهير النادي، وهو أمر ضد مبادئ الأحمر".

وأضاف: النادي الأهلي رفض العفو عن العديد من النجوم الذين قدموا الكثير من أجل القلعة الحمراء، رغم أنهم لم يسيئوا للكيان مثلما فعل إمام عاشور.

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