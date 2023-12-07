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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار يستعرض إنجازات الدولة في مؤتمرات علمية وبحثية بالصين.. صور

المصريين الأحرار
المصريين الأحرار يشارك فى مؤتمرات علمية وبحثية بدولة الصين

شارك الدكتور هاني مهنا عضو الهيئة العليا وأمين تنظيم محافظة البحيرة حزب المصريين الأحرار، مؤتمر "التعاون مع دول الحزام والطريق" المنظم من قبل أكاديمية شاندونغ للعلوم الزراعية بالصين حيث تم بحث إمكانية إقامة عدة مشروعات زراعية علي الأراضي المصرية.

وخلال المشاركة عرض أهم الإنجازات المصرية في القطاع الزراعي وبخاصة المشروعات الزراعية مثل مشروع زراعة المليون نخلة ومشروع توشكى.

كما عرض عضو عليا المصريين الأحرار، المشروعات القومية التي إتخذت الدولة المصرية خطوات في تنفيذها وبخاصة مشروع الدلتا الجديدة الذي بدأت الحكومة المصرية في تنفيذه وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وتحت رعايته.

وخلال حضوره في مؤتمر آخر بعنوان "آفاق الاستثمار والتعاون الدولي المقام بمعهد أبحاث دلتا النهر الأصفر لتكنولوجيا تصنيع الآلات الذكية"، تحدث هاني مهنا عن ابرز الخطوات المنفذة بالمشروع وخطة التنفيذية المعلنة وداعا الحكومة الصينية بمقاطعة شاندونج والعديد من المصانع بالقطاع الخاص الصيني للاستثمار في هذا المشروع.

لاقى هذا العرض ترحيبا من المشاركين بالمؤتمر للإستثمار في هذا المشروع؛ وقدم أحد الحضور شكره الخاص لتوضيح الصورة للمشروعات الزراعية بجمهورية مصر العربية وأضاف أنه كان لايعلم أي شئ عن هذه المشروعات.

ومن جهته أكد الدكتور هاني مهنا عضو الهيئة العليا للمصريين الأحرار إنه يتعين علي جموع المصريين بالخارج ان يكونوا سفراء لبلادهم ويتحدث بفخر عن الانجازات الوطنية والقومية التي تعيشها البلاد حتي يعرف الجميع حجم الجهود المبذولة والآفاق المستقبلية التي ترنو إليها الدولة المصرية.

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أكاديمية شاندونغ للعلوم الزراعية حزب المصريين الاحرار البحيرة القطاع الزراعى المشروعات الزراعية

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