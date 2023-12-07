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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رد حملة المرشح الرئاسي فريد زهران على التعليقات الساخرة بشأن الدعاية الانتخابية

الدعاية الانتخابية
الدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسى فريد زهران

قال باسم كامل، مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران إننا تابعنا التريند المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي بالتعليق على دعاية مرشحنا فريد زهران، والذي يحمل تعليقات ساخرة من ضعف الدعاية وقلة الإنفاق التي ظهرت في صغر حجم اللوحات وقلتها.

 

وأضاف كامل فى بيان صحفى له: وقد تفاعلنا مع هذه التعليقات بكل ترحيب والتي تؤكد روح الدعابة التي يتميز بها الشعب المصري.

 

وتابع مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران :كما نود الإشارة كذلك لأن حملتنا وإن لم تستطع منافسة بعض المرشحين الآخرين في حجم اللافتات وانتشارها نظرا للفارق في الإمكانات المادية، إلا أننا استطعنا بمواردنا المادية المحدودة الوصول لقطاعات كبيرة من المواطنين، معتمدين على ما نقدمه لهم من رؤية تحمل حلولًا واضحة وممكنة لقضايا ملحة. 

 

واستطرد: فقد اعتمدنا منذ البداية على التواصل المباشر مع المواطنين في القرى والمراكز بالمحافظات المختلفة والاستماع إليهم والتحدث معهم واستطاعت الحملة في هذه الفترة القصيرة جدا منذ فتح باب الدعاية حتى الآن تنظيم حوالي 16 لقاءً جماهيريًا بحضور المرشح، وعدد كبير من اللقاءات مع مجموعات من المواطنين، مثل الناشرين، المثقفين المصريين، قيادات نسائية، قيادات سياسية ودينية.

 

واختتم: ونحن إذ نتحدث عن قلة مواردنا مقارنة بحملات مرشحين آخرين إلا أننا نذكر بكل فخر ما تزخر به حملتنا من كوادر متنوعة في مجالات مختلفة، استطاعت صياغة برنامج متكامل يحتوي على رؤية المرشح التي يشاركه فيها الأحزاب المشاركة في الحملة والأحزاب الصديقة وكل من يهدف لإقامة دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها المواطن بالأمن والرخاء والاستقرار.

فريد زهران باسم كامل مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران صفحات التواصل الاجتماعى تعليقات ساخرة

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