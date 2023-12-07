جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن حصيلة قتـ لاه منذ بداية العملية البرية بغزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتـ ل ضابط وإصابة 3 جنود في معارك جنوب قطاع غزة ليرتفع عدد قتـ لاه منذ العملية البرية إلى 92.

وفي وقت سابق من اليوم، اتهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الغرب بدعم “إبادة جماعية” من جانب إسرائيل ضد الفلسطينيين في غزة، وذلك في مستهل محادثات في موسكو مع الرئيس فلاديمير بوتين.

وكجزء من سلسلة من الاجتماعات التي ركزت على الشرق الأوسط، استقبل بوتين رئيسي في الكرملين بعد يوم من زيارته للإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث ناقش أسعار النفط والحروب في غزة وأوكرانيا.

وفي تصريحات افتتاحية متلفزة، قال بوتين إنه “من المهم جدا مناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة في الأراضي الفلسطينية”.

ورد رئيسي: “ما يحدث في فلسطين وغزة هو بالطبع إبادة جماعية وجريمة ضد الإنسانية”.