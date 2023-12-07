إجراء مهم من وزارة الدفاع الإماراتية بشأن التغير المناخي

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية وام أن وزارة الدفاع اطلقت اليوم بمقر انعقاد مؤتمر الأطراف "COP28" في مدينة إكسبو دبي استراتيجية القوات المسلحة للتغير المناخي الأولى على مستوى المنطقة.

وبحسب الوكالة الإماراتية؛ فقد حضر حفل إطلاق الاستراتيجية في بيت الاستدامة بالمنطقة الخضراء في "COP28" محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع والدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف "COP28" و مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة وعدد من المسؤولين وكبار الضباط في وزارة الدفاع.

وشهد حفل إطلاق الاستراتيجية عرض فيلم قصير يوضح جهود وزارة الدفاع في الاستدامة ، فيما استعرضت فاطمة الدهماني مراحل إعداد الاستراتيجية والإطار الاستراتيجي لتنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق ودعم جهود الحياد المناخي في الدولة وحمايتها والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

وتركز الاستراتيجية على خمسة محاور رئيسية بُنيت على أفضل الممارسات العالمية والوطنية وتطلعات الأطراف المعنية وتهدف إلى تعزيز التزام القوات المسلحة بخفض الانبعاثات الكربونية وتشجيع المشاركة الفاعلة على جميع المستويات في التوجه نحو التحول المستدام وبناء على الأهداف الرئيسية تم تحديد المستهدفات ووضع المبادرات التي ستساهم في تنفيذ وتحقيق الاستراتيجية.

وتشمل محاور الاستراتيجية "الاستحواذ المستدام والمعدات الخضراء، والبنية التحتية والطاقة المستدامة، وإدارة النفايات، والثقافة والتواصل والمشاركة، والقدرة على التكيف" ، بما يسهم في تحقيق أهداف وزارة الدفاع في التحول المستدام وتحقيق التوازن بين الدفاع عن المصالح الوطنية وحماية البيئة لقوات مسلحة مستدامة.

وتم بناء هذه الاستراتيجية لتشمل المحاور الأساسية لدعم تطوير بيئة عمل مستدامة، حيث إن تحقيق ذلك لا يأتي إلا من خلال تضافر الجهود على جميع المستويات العسكرية ومن خلال توظيف الخبرات والقدرات والمعدات التي تمتلكها القوات المسلحة في حماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية.