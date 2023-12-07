15 ألف مشجع لمباراة الزمالك وساجرادا في الكونفدرالية

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الجهات الأمنية خلال الساعات القليلة الماضية، يفيد بالموافقة على حضور 15 ألف مشجع لمباراة ساجرادا في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدرديري: الزمالك يحصل على الموافقة بحضور 15 ألف مشجع لمباراة ساجرادا.

وعقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض، التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب النادي استعداداً للقاء ساجرادا الأنجولي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الجلسة حديث مطول من المدير الفني حول أهمية مباراة ساجرادا الأنجولي وضرورة تحقيق الفوز لوضع قدماً في الدور المقبل من البطولة.

وأكد المدير الفني على عدم وجود بديل عن الفوز خلال مباراة بطل أنجولا، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على نفس الوتيرة التي يسير بها الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء ساجرادا الأنجولي المقرر له يوم السبت المقبل باستاد السلام في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.