وزير الشباب والرياضة يهنئ ناشئات الطائرة بلقب بطولة إفريقيا

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالتهنئة إلى منتخب مصر لناشئات الطائرة، بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا نحت 17 عامًا وهزيمة المنتخب النيجيري صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 1/3.

وكان منتخب مصر ضمن التأهل إلى بطولة العالم المقبلة 2024، بعدما صعد للمباراة النهائية، ولحق به فيما بعد منتخب نيجيريا.

وكشف صبحي أن، الرياضة المصرية تعيش فترة مليئة بالانجازات على مختلف الأصعدة بفضل تكاتف جميع أطراف المنظومة الرياضية.

وحرص اللاعبون على التمثيل المشرف لمصر فى جميع المنافسات، والفوز بها، مبينًا أن الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية يتابعون عن كثب استعداد لاعبي مصر لمختلف البطولات الدولية المقبلة والتشجيع على الفوز بألقابها فى ضوء النجاحات والانجازات التى يسطرونها فى سجل الرياضة المصرية.

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدى أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.