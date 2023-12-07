البحيرة|آخر محطات حملة السيسي استقرار وتنمية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وصلت حملة السيسي استقرار وتنمية أول حملة من شباب مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلي محافظة البحيرة حيث تجول أعضاء الحملة في الشوارع وعلى المقاهي وأماكن تجمعات الشباب لتوزيع برشورات الحملة والتي تحكي عن أهم إنجازات دولة 30يونيو تحت شعار حكاية قائد وإرادة شعب لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية قيل ساعات من الصمت الانتخابي .



وقال هيثم طواله مؤسس الحملة في بيان صحفي اليوم الخميس: حرصنا منذ انطلاق الحملة على التواجد في الشارع والعمل على أرض الواقع ومخاطبة كل الفئات العمرية وكان تركيزنا الأكبر على الشباب الذي نراهن دائما على وعيهم الكبير بمتطلبات المرحلة ودائما ما نكسب الرهان وهذا ما لمسناة بالصوت والصورة في كل الجولات التي قمنا بها .



وأضاف فتحي حبيب منسق الحملة في محافظة البحيرة: رصدنا ردود أفعال إيجابية ومتميزة داخل مركز ومدينة دمنهور من شباب وطني عاشق لتراب وطنه حيث اتفق الجميع على تلبية نداء الوطن بالخروج أيام 10 و11و12 من الشهر الجاري للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية .



وأوضح فتحي حبيب أن أبناء محافظة البحيرة لديهم إصرار وعزيمة على أن تتصدر محافظتهم عمليات التصويت على مستوى الجمهورية حيث قالوا إننا في مهمة وطنية وأصواتنا للرئيس السيسي حماية لنا ولأسرنا ولوطننا الأكبر "مصر".



وتابع حبيب :" الشباب والفتيات والرجال والسيدات هنا في البحيرة على قلب رجل واحد خلف قيادتنا الحكيمة الرشيدة وسوف نبهر العالم كله في هذا العرس الديمقراطي الذي سيكون نقطة الانطلاق بقوة إلي الجمهورية الجديدة"

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