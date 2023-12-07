عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة|آخر محطات حملة السيسي استقرار وتنمية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

وصلت حملة السيسي استقرار وتنمية أول حملة من شباب مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلي محافظة البحيرة حيث تجول أعضاء الحملة في الشوارع وعلى المقاهي وأماكن تجمعات الشباب لتوزيع برشورات الحملة والتي تحكي عن أهم إنجازات دولة 30يونيو تحت شعار حكاية قائد وإرادة شعب لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية قيل ساعات من الصمت الانتخابي .


وقال هيثم طواله مؤسس الحملة في بيان صحفي اليوم الخميس: حرصنا  منذ انطلاق الحملة على التواجد في الشارع والعمل على أرض الواقع ومخاطبة كل الفئات العمرية وكان تركيزنا الأكبر على الشباب الذي نراهن دائما على وعيهم الكبير بمتطلبات المرحلة ودائما ما نكسب الرهان وهذا ما لمسناة بالصوت والصورة في كل الجولات التي قمنا بها .


وأضاف فتحي حبيب منسق الحملة في محافظة البحيرة: رصدنا ردود أفعال إيجابية ومتميزة داخل مركز ومدينة دمنهور من شباب وطني عاشق لتراب وطنه حيث اتفق الجميع على تلبية نداء الوطن بالخروج أيام 10 و11و12 من الشهر الجاري للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية .


وأوضح فتحي حبيب أن أبناء محافظة البحيرة لديهم إصرار وعزيمة على أن تتصدر محافظتهم عمليات التصويت على مستوى الجمهورية حيث قالوا إننا في مهمة وطنية وأصواتنا للرئيس السيسي حماية لنا ولأسرنا ولوطننا الأكبر "مصر".


وتابع حبيب :" الشباب والفتيات والرجال والسيدات هنا في البحيرة على قلب رجل واحد خلف قيادتنا الحكيمة الرشيدة وسوف نبهر العالم كله في هذا العرس الديمقراطي الذي سيكون نقطة الانطلاق بقوة إلي الجمهورية الجديدة"

IMG-20231207-WA0083
IMG-20231207-WA0083
IMG-20231207-WA0085
IMG-20231207-WA0085
IMG-20231207-WA0084
IMG-20231207-WA0084
IMG-20231207-WA0040
IMG-20231207-WA0040
IMG-20231207-WA0038
IMG-20231207-WA0038
IMG-20231207-WA0037
IMG-20231207-WA0037
IMG-20231207-WA0034
IMG-20231207-WA0034

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

عودة الوباء .. انتشار فيروس كورونا يهدد حياة الآلاف في هذه البلد

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

عضو اتحاد الكرة يفتح النار على فيتوريا بسبب أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحرب مستمرة لفترة طويلة.. فقدنا الكثير من أفضل أبنائنا

اتحاد أمهات مصر يذيع فيديوهات توعوية لعلاج سمنة الطلاب

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

اتعودنا | تعليق مثير من الشناوي في الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

دوري أبطال إفريقيا| ماذا قال مدرب الأهلي عن مواجهة شباب بلوزداد| شاهد

أشرف زكي وصبري فواز ولبلبة في عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن في عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي | صور

رسميا .. معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك |شاهد

موقف عبد المنعم .. الأهلي يختتم استعداداته لمباراة شباب بلوزداد | شاهد

يقتل الخلايا ويسبب السرطان.. كيف تعرف أنك تعاني من الالتهاب المزمن

فيديو

حكاية القنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة

انتهاء أزمة السكر.. صرف كميات إضافية في التموين

موعد زيادة الإيجارات بشكل رسمي | تفاصيل

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ