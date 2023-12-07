عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء هام لولي العهد السعودي يخص مدينة القدية

محمد بن سلمان
محمد بن سلمان

أطلق  الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة القدية للاستثمار،  المخطط الحضري لمدينة القدية والعلامة التجارية العالمية للقدية.

ووفق واس السعودية؛ كشف بن سلمان عن أن مدينة القدية ستصبح في المستقبل القريب الأبرز على مستوى العالم في مجال الترفيه والرياضة والثقافة، ما سينعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة ومكانتها دولياً، وتعزيز استراتيجية مدينة الرياض والإسهام في نمو اقتصادها وتحسين جودة الحياة بها لتصبح واحدة من أكبر 10 اقتصادات المدن في العالم.

وذكر أيضا أن الاستثمار النوعي في مدينة القدية هو أحد مرتكزات رؤية المملكة 2030، التي تستهدف تنويع مصادر دخل الاقتصاد المحلي، وإيجاد آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي الطموح.

وتأتي مدينة القدية - التي تعد أحد المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة - رافداً أساسياً في دعم مستهدفات المملكة السياحية والاقتصادية، إضافة إلى تحسين جودة الحياة للسكان والزوار، وستسهم في جذب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين مما يدعم مدينة الرياض، وبدأ العمل في المشروع بالفعل وذلك بضخ ما يقارب 10 مليارات ريال سعودي في مشاريع البناء.

وتتبنى العلامة التجارية للقدية مفهوم اللعب وذلك بناءً على نتائج أبحاث استمرت لعقود أثبتت أن اللعب عنصرٌ حيويٌ للتنمية المعرفية البشرية والتعبير العاطفي والمهارات الاجتماعية والإبداع والصحة البدنية، كما أثبتت الدراسات التأثيرات الإيجابية للأنشطة الترفيهية على المجتمع وقدرتها على إزالة الاختلافات بين الأفراد وتعزيز مستوى التعاطف والتماسك الاجتماعي.

ومن المتوقع أن توفر مدينة القدية العديد من التجارب الممتعة في مجالات الترفيه والرياضة والثقافة، وستتألف المدينة من 60 ألف مبنى على مساحة 360 كم مربع تحتضن أكثر من 600 ألف نسمة، وتوجد أكثر من 325 ألف فرصة عمل نوعية، لتحقق بذلك زيادة في إجمالي الناتج المحلي بحوالي 135 مليار ريال سعودي، وتستهدف مدينة القدية استقبال 48 مليون زيارة سنويا بفضل ضمها العديد من المعالم والأماكن السياحية ذات المستوى العالمي والطابع المتفرد.

وتقع مدينة القدية في قلب جبال طويق على بعد 40 دقيقة من وسط العاصمة الرياض، وتتميز بإطلالات استثنائية على المعالم الطبيعية والثروات البيئية الفريدة، وتضم مقراً عالمياً للألعاب الإلكترونية ومنطقة مخصصة لرياضة السيارات، إضافة إلى مضمار سباقات الفورمولا 1 وملعبين لرياضة الجولف، ومدينة رياضية لكرة القدم تحتوي على أكبر متحف أولمبي في العالم، بالإضافة إلى مدينة(Six Flags) الترفيهية ومنتزه الألعاب المائية، وسيتم افتتاح أولى الأصول خلال العامين القادمين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

عودة الوباء .. انتشار فيروس كورونا يهدد حياة الآلاف في هذه البلد

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

عضو اتحاد الكرة يفتح النار على فيتوريا بسبب أزمة الزمالك مع سبورتنج لشبونة

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي: الحرب مستمرة لفترة طويلة.. فقدنا الكثير من أفضل أبنائنا

اتحاد أمهات مصر يذيع فيديوهات توعوية لعلاج سمنة الطلاب

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

اتعودنا | تعليق مثير من الشناوي في الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

دوري أبطال إفريقيا| ماذا قال مدرب الأهلي عن مواجهة شباب بلوزداد| شاهد

أشرف زكي وصبري فواز ولبلبة في عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوم الفن في عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي | صور

رسميا .. معتمد جمال مديرا فنيا للزمالك |شاهد

موقف عبد المنعم .. الأهلي يختتم استعداداته لمباراة شباب بلوزداد | شاهد

يقتل الخلايا ويسبب السرطان.. كيف تعرف أنك تعاني من الالتهاب المزمن

فيديو

حكاية القنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة

انتهاء أزمة السكر.. صرف كميات إضافية في التموين

موعد زيادة الإيجارات بشكل رسمي | تفاصيل

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ