روسيا: حظر حرق القرآن بالدنمارك يساعد في مكافحة التحريض على الكراهية الطائفية

ذكرت السفارة الروسية في كوبنهاجن، اليوم الخميس، أن القانون الدنماركي الذي يحظر حرق القرآن الكريم سيساعد في مكافحة التحريض على الكراهية الطائفية.

وحسب شبكة آر تي” الروسية، قالت السفارة الروسية في كوبنهاجن: “القانون الدنماركي الذي يحظر حرق القرآن الكريم سيساعد في مكافحة التحريض على الكراهية الطائفية.. ومع ذلك، فإن أي إجراءات قانونية للحد من التصرفات الغريبة التي تهدف إلى التحريض على الكراهية على أساس الدين مطلوبة”.

وشدد الدبلوماسيون الروس على أن اعتماد هذه الوثيقة هو شأن داخلي للدنمارك.

وفي وقت سابق من اليوم، أقر البرلمان الدنماركي مشروع قانون يجرم حرق القرآن الكريم في الأماكن العامة، بعد أن أثارت احتجاجات في الدول الإسلامية بسبب تدنيس المصحف الشريف مخاوف أمنية دنماركية.

وشهدت الدنمارك والسويد سلسلة من الاحتجاجات العامة هذا العام حيث قام نشطاء مناهضون للإسلام بإحراق نسخ من القرآن الكريم أو إتلافها، مما أثار توترات مع المسلمين وأثار مطالبات بأن تحظر الحكومات هذه الممارسة.

وقالت الحكومة الائتلافية الوسطية في الدنمارك إن القواعد الجديدة لن يكون لها سوى تأثير هامشي على حرية التعبير، وأن انتقاد الدين بطرق أخرى يظل قانونيًا.