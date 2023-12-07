كولر: نواجه ظروفا صعبة وشباب بلوزداد منافس قوي

نشر أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، ومحمد الشناوي قائد الفريق، قبل مواجهة شباب بلوزداد غدا في دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد حسن، مارسيل كولر: واجهنا ظروفًا صعبة خلال الفترة الماضية وشباب بلوزداد منافس قوي لكننا جاهزون، محمد الشناوي: جمهور الأهلي يمنحنا دوافع كبيرة للفوز، ونسعى لتعزيز صدارتنا للمجموعة.

ويخوض النادي الأهلي مباراة مهمة في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا أمام شباب بلوزداد الجزائري مساء غد الجمعة.

ويحتاج الأهلي للفوز بتلك المباراة لتعزيز صدارته للمجموعة والإقتراب أكثر للصعود لدور الـ 8 والبعد عن الحسابات المعقدة في دور المجموعات مثلما حدث الموسم الماضي وانتظاره لآخر لقاء للصعود أمام الهلال السوداني.