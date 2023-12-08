أستاذ قانون دولي: الدول ترفض استخدام صلاحياتها ضد إسرائيل بسبب المصالح الشخصية

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن العيب والعوار ليس في القانون الدولي وإنما في النظام الدولي والعلاقات الدولية ومصالح دول الأمم المتحدة مع إسرائيل، إذ أن القانون الدولي غير عادل إذ أنه يمكن تجميد علاقات واستثمارات مع إسرائيل، وحظر الطيران الإسرائيلي من المرور أو الهبوط في مطاراتها ولكن الدول لا تفعل.

حديث حول قطاع غزة

وأضاف "سلامة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن القانون الدولي يرخص لكافة الدول أعضاء الأمم المتحدة أن تقوم بما يسمى بالتدابير المضادة من أجل وقف العدوان، ألا أن الدول لا تقوم بهذه التدابير بسبب مصالحها مع إسرائيل.

وتابع أن ما يحدث في قطاع غزة العالم شاهد عليه، وتم عقد جلسة اليوم، والأمين العام للأمم المتحدة طالب بجلسة لمجلس الأمن لمناقشة التداعيات التي تحدث في قطاع غزة.