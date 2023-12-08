هريدي: أمريكا زودت إسرائيل بقنابل تستطيع تخطي القشرة الأرضية لمسافات كبيرة.. فيديو

قال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن شكل الشرق الأوسط تغير بعد العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأضاف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال استضافته عبر فضائية "المحور"،: "الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة لن يكون مثلما كان عليه قبل 7 أكتوبر سواء من حيث العلاقات العربية الإسرائيلية أو العلاقات الفلسطينية الفلسطينية أو العلاقات العربية مع الدول التي أيدت ووقفت بجانب إسرائيل حتى هذه الساعة في عدوانها على فلسطين وغزة".

وأشار السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق،: "إسرائيل لم تتحدث طوال عمرها عن هدنة، والذي تحدث عن هدنة إنسانية كان الجانب العربي بما في ذلك مصر".

وأوضح: "أمريكا زودت إسرائيل بقنابل تستطيع تخطي القشرة الأرضية لمسافات كبيرة"، مضيفا: "الإدارة الأمريكية طلبت من الكونجرس تخصيص 14.3 مليار دولار مساعدات عامة منهم 10 مليار دولار مساعدات عسكرية".

