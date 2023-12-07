عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عادل حمودة: هناك عدم ثقة وارتباك داخل الحكومة الإسرائيلية في نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ هناك عدم ثقة وارتباك داخل الحكومة الإسرائيلية في الحكومة بزعامة بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن شمال تل أبيب بدرجة رفاهية مقارنة بالجنوب، وبالتالي، ليست هناك وسائل آمنة، حيث يريد المستوطنون في الجنوب مناطق متحركة آمنة، بحيث يعيشون في كرفانات وتتحرك هذه المناطق طبقا للأخطار التي تهددهم.

وأضاف "حمودة"، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا الأمر دليل على عجز الإدارة في إسرائيل، كما أن هناك خلافات واضحة في الإدارة الإسرائيلية، فقد جرى تفتيش رئيس الأركان قبل حضور اجتماع مع نتنياهو، مفسرًا ذلك بأن نتنياهو يتحدث في اجتماعه بكلام مخالف عما يتحدث به خارج اجتماعاته.

لي ذراع الحقيقة

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ نتنياهو بارع في لي ذراع الحقيقة، أي أنه يتصف بأنه كذاب، وهذا هو الوصف الذي أطلقه عليه كل الدبلوماسيين الذين عاصروه أثناء عمله مندوبا لدولة الاحتلال في الأمم المتحدة.

وواصل: "كان هناك مساعٍ لتسجيل كلام نتنياهو في الاجتماع لمواجهته بها إذا تحدث بما يخالفها خارج الاجتماع، وهذا دليل عدم ثقة وارتباك، فكيف لرئيس الأركان أن يتم تفتيشه؟!".

إسرائيل الحكومة الإسرائيلية القاهرة الإخبارية بنيامين نتنياهو قناة القاهرة الإخبارية نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

بعتذرلك .. رانيا فريد شوقى توجه رسالة مؤثرة لشقيقتها الراحلة ناهد

عودة ابن النادي|الأهلي يسعى لتدعيم هجومه بضم هذا اللاعب خلال الانتقالات الشتوية

قرار عاجل بشأن السكر.. صرف كميات إضافية في التموين بهذا الموعد

فرصة لن تتكرر.. الأوراق المطلوبة للتقديم بشقق الإسكان الاجتماعي

خطاب عاجل من الأهلي لـ اتحاد الكرة بسبب حسين الشحات | تفاصيل مثيرة

هيبقي في كل بيت| زيادة السكر على التموين و3 قرارات تاريخية للوزير.. الأسعار الجديدة للسكر

قاعة ودهب وعربية مكشوفة| سبوع ابنة حمو بيكا "يقلب" السوشيال ميديا.. وشاكوش يفتح النار عليه

ترشيحاتنا

بعد تجريد الفلسطينيين العزل من ملابسهم.. الاحتلال يعترف: نحقق مع ارتباطهم بحماس

البيت الأبيض: لم نعط موعدا لإسرائيل لإنهاء العمليات القتالية الرئيسية في غزة

مستشفى كمال عدوان.. استشهاد كادر طبي كبير في غزة

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تستقبل وفدًا من المجلس القومي للطفولة والأمومة.. صور

في ذروة الحرب.. خلافات وتوترات كبيرة داخل مكتب نتنياهو

جريمة حرب.. مراسل أجنبي يوجه رسالة صادمة بشأن غزة.. شاهد ماذا قال؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة حرب.. مراسل أجنبي يوجه رسالة صادمة بشأن غزة.. شاهد ماذا قال؟

مش بردانة.. دينا داش تثير الجدل رفقة ابنها الرضيع

لماذا لم يوثق المصري القديم أي اكتشاف لحفرية الديناصور.. تفاصيل مدهشة

بإطلالة شبابية .. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها

فيديو

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

حكاية القنبلة SPICE-2000 المستخدمة في غزة

انتهاء أزمة السكر.. صرف كميات إضافية في التموين

موعد زيادة الإيجارات بشكل رسمي | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ