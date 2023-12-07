نصر سالم : تصريحات نتنياهو الأخيرة تدل على عجز العالم في إيقافه

قال اللواء نصر سالم، الخبير العسكري، إن العجز العالمي والدعم الأمريكي المطلق هو ما أوصل الحال لهذا الأمر في قطاع غزة، العالم أجمع شاهد على ما يحدث في قطاع غزة، وفي عجز كامل أمام تعنت إسرائيل.

حديث حول قطاع غزة

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، أن الاستراتيجية الإسرائيلية أنه لا يعمل على أكثر من جبهة في وقت واحد، إذ أن هناك تركيز كامل على قطاع غزة، وله حق في التهديد بضرب لبنان في ضوء تجاهل المجتمع الدولي ومجلس الأمن، لأن تصريحاته الذي تصدر بمنتهى التبجح تؤكد أنه لا يوجد أحد قادر على إيقافه، والحراسة الامريكية وحلف الناتو تدعم نتنياهو.

وتابع، أن تهديدات نتنياهو بأن يحول بيروت مثل خان يونس تأتي في ضوء عدم تحرك العالم من أجل إيقافه، لافتا إلى أن استراتيجية إسرائيل هي العمل في جبهة واحدة فقط، ولا تعمل في أكثر من جبهة في نفس التوقيت، والتركيز حاليا على قطاع غزة، وتشاغل حزب الله باستمرار من خلال الضربات، ولكن حينما تضرب في حزب الله سيكون حزب الله ضربهم أقوى بسبب الصواريخ.

وواصل، أن إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى لجأت إلى أمريكا وكأنها في حرب أكتوبر، ومن جانبها أمريكا أرسلت أساطيل وحاملتي طائرات وأسلحة من أجل دعم إسرائيل.